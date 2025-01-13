Повідомляють, що розпорядження про підготовку до злиття вже підписав міністр освіти і науки Оксен Лісовий, однак поки що воно не публікувалося.

Об’єднаний виш готуватиме як кадри для торгового і технічного флоту, так і морських інженерів, а ще юристів і психологів. Про це повідомляє Думская, посилаючись на свої джерела в навчальних закладах.

При цьому майбутніх військових моряків навчатимуть у самостійній Військово-морській академії, яка об’єднає нинішній Інститут Військово-морських сил і відділення військової підготовки Професійного коледжу морського транспорту. При ній буде Військово-морський коледж для підготовки осіб старшинського складу.

Зазначимо, створення повноцінної академії передбачає План заходів щодо реалізації Стратегії морської безпеки України, затверджений нещодавно Кабміном.

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