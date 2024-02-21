Одеські депутати збільшили допомогу військовим: як розподілять кошти

Рішення ухвалили під час сесії Одеської міськради 21 лютого 2024 року.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, кошти буде перераховано на рахунки військових частин, згідно з наданими заявками.

“Це переважно дрони, РЕБ і транспортні засоби, що збільшують мобільність підрозділів і рятують життя наших захисників”, – уточнив міський голова.

Читайте також: Одеса передала 61 човен для військових (фото, відео)

За підтримку військових Одеська міськрада отримала подяку від Третьої штурмової бригади.

Від командира легендарного підрозділу Андрія Білецького міській раді було передано Прапор Третьої окремої штурмової бригади з підписами бійців.

З осені 2022 року штурмова бригада перебуває на найпекельніших напрямках і проводить як оборонні, так і наступальні операції. Зараз бригада обороняється на Авдіївському напрямку.

Зазначимо, на Думській площі перед будівлею одеської мерії продовжують збиратися найстійкіші городяни. Вони вимагають: “Корупцією ви вбиваєте з рану і наших Захисників”, “Бюджет на ЗСУ”, “Воювати технологіями, а не людьми”.

Першу акцію бiля мерії ініціювала у серпні 2023 року голова благодійного фонду «Корпорація монстрів», відома волонтерка Катерина Ножевнікова.

А ще одеські та українські волонтери шукають відповідь на запитання: Як нам не програти цю війну у 2024 році?