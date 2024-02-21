Новини Одеси та Одеської області

Одеські депутати збільшили допомогу військовим: як розподілять кошти

Одеські депутати збільшили допомогу військовим: як розподілять кошти

Рішення ухвалили під час сесії Одеської міськради 21 лютого 2024 року.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, кошти буде перераховано на рахунки військових частин, згідно з наданими заявками.

“Це переважно дрони, РЕБ і транспортні засоби, що збільшують мобільність підрозділів і рятують життя наших захисників”, – уточнив міський голова.

Читайте також: Одеса передала 61 човен для військових (фото, відео)

 

За підтримку військових Одеська міськрада отримала подяку від Третьої штурмової бригади.

Від командира легендарного підрозділу Андрія Білецького міській раді було передано Прапор Третьої окремої штурмової бригади з підписами бійців.

З осені 2022 року штурмова бригада перебуває на найпекельніших напрямках і проводить як оборонні, так і наступальні операції. Зараз бригада обороняється на Авдіївському напрямку.

Зазначимо, на Думській площі перед будівлею одеської мерії продовжують збиратися найстійкіші городяни. Вони вимагають: “Корупцією ви вбиваєте з рану і наших Захисників”, “Бюджет на ЗСУ”, “Воювати технологіями, а не людьми”.

Першу акцію бiля мерії ініціювала у серпні 2023 року голова благодійного фонду «Корпорація монстрів», відома волонтерка Катерина Ножевнікова.

А ще одеські та українські волонтери шукають відповідь на запитання: Як нам не програти цю війну у 2024 році?

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати