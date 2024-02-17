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Як не програти війну 2024 року: відповідь на запитання шукають в Одесі волонтери

Як не програти війну 2024 року: відповідь на запитання шукають в Одесі волонтери

Як нам не програти цю війну у 2024 році? Відповідь на це дуже нагальне питання шукають як одеські, так і українські волонтери в ході спільної зустрічі сьогодні, в суботу, 17 лютого.

Як відомо, волонтерство в Україні – це без перебільшення феномен. І в складний для нашої країни час він відкрився по-новому: адже саме волонтери шукали ефективних рішень за абсолютно непередбачених обставин, зазначають організатори сьогоднішньої зустрічі в одеській науковій бібліотеці ім. М. Грушевського.

У той же час, з масштабуванням волонтерського руху з’явилася й низка викликів. Про них і говорили в ході сьогоднішнього заходу такі відомі одеські волонтери, як Катерина Ножевнікова, Олександр Бабич, Геннадій Сульдін, а також письменник та волонтер з Ужгорода Андрій Любка.

«Одеське життя» також бере участь у заході та обов’язково розповість про найголовніші висновки та рішення цієї волонтерської зустрічі як на нашому сайті, так і на наших станицях у соцмережах.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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