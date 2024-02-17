«Врятуйте поранених»: чого хочуть одесити, які протестують на Думській (фоторепортаж)

Фото з місця події опублікував на своїй сторінці у Facebook один із учасників цього заходу Володимир Самайчук.

Цього разу городяни тримали в руках плакати з написами: «Корупцією ви вбиваєте з рану і наших Захисників», «Бюджет на ЗСУ», а також нагадали про поранених під Авдіївкою.

Нагадаємо, акцію бiля мерії Одеси ініціювала у серпні 2023 року голова благодійного фонду «Корпорація монстрів», відома волонтерка Катерина Ножевнікова.

Спочатку Ножевнікова заявила, що вийде на одиночний пікет, якщо багатомільйонний тендер на ремонт Київського райсуду не скасують.

Пізніше до Ножевникової приєдналися небайдужі городяни.

25 листопада 2023 року Ножевнікова повідомила про рішення припинити мітингувати під мерією, але найстійкіші городяни продовжують акцію.