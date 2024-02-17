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«Врятуйте поранених»: чого хочуть одесити, які протестують на Думській (фоторепортаж)

«Врятуйте поранених»: чого хочуть одесити, які протестують на Думській (фоторепортаж)

Сьогодні, у суботу, 17 лютого, на Думській площі перед будинком одеської мерії знову збиралися найстійкіші городяни. Вже за традицією, що склалася, вони нагадували місцевій владі про те, на що потрібно витрачати гроші під час війни.

Фото з місця події опублікував на своїй сторінці у Facebook один із учасників цього заходу Володимир Самайчук.

Акція на Думській площі в Одесі

Одесити протестують біля будівлі мерії, 17 лютого 2024

Цього разу городяни тримали в руках плакати з написами: «Корупцією ви вбиваєте з рану і наших Захисників», «Бюджет на ЗСУ», а також нагадали про поранених під Авдіївкою.

Одесити протестують на Думській

Учасники акції протесту в Одесі

Нагадаємо, акцію бiля мерії Одеси ініціювала у серпні 2023 року голова благодійного фонду «Корпорація монстрів», відома волонтерка Катерина Ножевнікова.

Спочатку Ножевнікова заявила, що вийде на одиночний пікет, якщо багатомільйонний тендер на ремонт Київського райсуду не скасують.
Пізніше до Ножевникової приєдналися небайдужі городяни.

25 листопада 2023 року Ножевнікова повідомила про рішення припинити мітингувати під мерією, але найстійкіші городяни продовжують акцію.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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