«В першу чергу ЗСУ»: біля будівлі одеської мерії відбулася чергова акція

Нагадаємо, мета даного заходу більш ніж шляхетна: одесити прагнуть достукатися до місцевої влади з проханням скасувати несвоєчасні в дні війни тендери, а мільйони бюджетних коштів, що виділяються на ремонти, озеленення та інше, спрямувати на потреби наших захисників,

Ось і сьогодні, як влучно висловилася одна з учасниць акції, купка людей намагалася посилити безпеку наших захисників.

Люди з плакатами «Гроші на ЗСУ», «Корупція вбиває» та іншими подібного змісту не втомлюються голосно скандувати: «В першу чергу ЗСУ!».

Нагадаємо, акцію біля мерії Одеси (також відому під назвою «Кава на Думській»), яка проходить щосуботи, ініціювала у серпні 2023 року відома одеська волонтер та громадська діячка, голова БФ «Корпорація монстрів», Катерина Ножевнікова.

Спочатку волонтер заявила, що вийде на одиночний пікет якщо багатомільйонний тендер на ремонт Київського райсуду не скасують.

Пізніше до Ножевникової приєдналися небайдужі городяни.

25 листопада 2023 року Ножевнікова повідомила про рішення припинити мітингувати під мерією у зв’язку з тим, що депутати зрештою виконали її вимогу.

Тим не менш, деякі найстійкіші одесити все-таки продовжують збиратися на Думській щосуботи.