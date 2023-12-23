Одеса передала 61 човен для військових (фото, відео)

Як повідомили в прес-службі Одеської міськради, ці човни йдуть у трьох модифікаціях: 52 алюмінієві з двотактним мотором, 4 вантажні з пресованого пластику і 5 надувних високошвидкісних човнів, що не перекидаються, на яких встановлена турель для монтажу кулемета.







Човни передаються з лафетами для їхнього транспортування. Загальна вартість обладнання – 44,5 млн грн.

За даними мерії, всього у 2023 році на допомогу військовим із бюджету Одеси було направлено понад 1,2 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше одеський благодійний фонд «Корпорація монстрів» вперше оголосив збір на зброю для бригад ТРО та ЗСУ. Для першочергових потреб необхідно зібрати 28 мільйонів гривень на міномети 82 калібру.

Читайте також: Американський професор та його колеги зібрали засоби для захисту неба над Україною.