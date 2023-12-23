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Одеса передала 61 човен для військових (фото, відео)

Одеса передала 61 човен для військових (фото, відео)

Наприкінці року Одеська громада закупила та передала військовим як новорічний подарунок понад шість десятків човнів.

Як повідомили в прес-службі Одеської міськради, ці човни йдуть у трьох модифікаціях: 52 алюмінієві з двотактним мотором, 4 вантажні з пресованого пластику і 5 надувних високошвидкісних човнів, що не перекидаються, на яких встановлена турель для монтажу кулемета.

Човни для військових2
Човни для військових3

Човни передаються з лафетами для їхнього транспортування. Загальна вартість обладнання – 44,5 млн грн.

За даними мерії, всього у 2023 році на допомогу військовим із бюджету Одеси було направлено понад 1,2 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше одеський благодійний фонд «Корпорація монстрів» вперше оголосив збір на зброю для бригад ТРО та ЗСУ. Для першочергових потреб необхідно зібрати 28 мільйонів гривень на міномети 82 калібру.

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