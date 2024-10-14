Затримання хворого чоловіка: в Одеському обласному ТЦК прокоментували відео із соцмереж

Днями в соцмережах поширювалося відео з коментарем, що співробітники військкомату намагалися мобілізувати хворого чоловіка, якого нібито звільнили звичайні перехожі. На відео видно, що у чоловіка стався напад схожий на епілептичний, що підтвердили в пресслужбі Одеського обласного ТЦК і СП.

Повідомляється, що інцидент стався під час планового оповіщення мобільною групою Одеського РТЦК і СП у селищі Великодолинське. Місцевий житель був зупинений для перевірки військово-облікових документів.

«Під час перевірки громадянину стало зле і до місця події негайно викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Громадянина госпіталізували, лікарі діагностували напад епілепсії», – йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що 12 жовтня 2024 року пацієнта перевели з реанімаційного до неврологічного відділення, після чого він написав заяву про відмову від подальшого лікування і був виписаний того ж дня.

Співробітники структури запевняють, що фізичної сили щодо чоловіка не застосовували:

«Наголошуємо, що інформація, яка поширюється в мережі, про нібито застосування фізичної сили представниками ТЦК та СП під час цієї події, є фейковою. Закликаємо громадян не піддаватися на маніпуляції та не поширювати неперевірену інформацію. Ворог веде війну не тільки на полі бою, а й в інформаційному просторі, використовуючи будь-яку можливість для дестабілізації суспільства».

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