Затримання хворого чоловіка: в Одеському обласному ТЦК прокоментували відео із соцмереж

В Одеському обласному ТЦК і СП прокоментували інцидент із чоловіком, якому стало зле під час перевірки документів. Військові кажуть, що фізичної сили щодо потерпілого не застосовували.
Днями в соцмережах поширювалося відео з коментарем, що співробітники військкомату намагалися мобілізувати хворого чоловіка, якого нібито звільнили звичайні перехожі. На відео видно, що у чоловіка стався напад схожий на епілептичний, що підтвердили в пресслужбі Одеського обласного ТЦК і СП.
Повідомляється, що інцидент стався під час планового оповіщення мобільною групою Одеського РТЦК і СП у селищі Великодолинське. Місцевий житель був зупинений для перевірки військово-облікових документів.
«Під час перевірки громадянину стало зле і до місця події негайно викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Громадянина госпіталізували, лікарі діагностували напад епілепсії», – йдеться в повідомленні.
Читайте також: В одеській маршрутці люди у формі «пов’язали» чоловіка та розпорошили перцевий газ
Військові зазначають, що 12 жовтня 2024 року пацієнта перевели з реанімаційного до неврологічного відділення, після чого він написав заяву про відмову від подальшого лікування і був виписаний того ж дня.
Співробітники структури запевняють, що фізичної сили щодо чоловіка не застосовували:
«Наголошуємо, що інформація, яка поширюється в мережі, про нібито застосування фізичної сили представниками ТЦК та СП під час цієї події, є фейковою. Закликаємо громадян не піддаватися на маніпуляції та не поширювати неперевірену інформацію. Ворог веде війну не тільки на полі бою, а й в інформаційному просторі, використовуючи будь-яку можливість для дестабілізації суспільства».
Читайте також: «ТЦК викрадають підлітків»: новий фейк російської пропаганди