Міноборони запускає застосунок “Резерв+” для оновлення даних військовозобов’язаних (відео)

Запуск “Резерв+” припадає на момент набуття чинності оновленого Закону про мобілізацію, який зобов’язує всіх чоловіків віком 18-60 років оновити свої дані протягом 60 днів – до 16 липня 2024 року включно.

Як оновити дані:

Онлайн: Завантажте застосунок “Резерв+” з App Store або Google Play Market на свій телефон. Після реєстрації ви зможете оновити свої дані та отримати доступ до інформації про себе в реєстрі Оберіг.

Офлайн: Відвідайте один з Територіальних центрів комплектування (ТЦК) або Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) по всій Україні.

Важливо: При оновленні даних через ТЦК, окрім витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

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З 18 червня 2024 року в “Резерв+” також з’явиться QR-код. Відсканувавши його, уповноважені представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов’язаного, призовника або резервіста.

Оновлення даних є обов’язковим для всіх чоловіків віком 18-60 років. За невиконання цієї вимоги передбачена відповідальність згідно з законодавством.

Завантаживши “Резерв+”, ви:

Зможете оновити свої дані швидко та зручно.

Отримаєте доступ до інформації про себе в реєстрі Оберіг

Зможете уникнути штрафних санкцій.

Міністерство оборони України закликає всіх військовозобов’язаних, призовників та резервістів оновити свої дані за допомогою мобільного застосунку “Резерв+”