Міноборони запускає застосунок “Резерв+” для оновлення даних військовозобов’язаних (відео)

З 18 травня 2024 року Міністерство оборони України запускає мобільний застосунок “Резерв+”. Цей застосунок дозволить військовозобов’язаним, призовникам та резервістам оновлювати свої облікові дані онлайн, в зручний для них час.
Запуск “Резерв+” припадає на момент набуття чинності оновленого Закону про мобілізацію, який зобов’язує всіх чоловіків віком 18-60 років оновити свої дані протягом 60 днів – до 16 липня 2024 року включно.
Як оновити дані:
- Онлайн: Завантажте застосунок “Резерв+” з App Store або Google Play Market на свій телефон. Після реєстрації ви зможете оновити свої дані та отримати доступ до інформації про себе в реєстрі Оберіг.
- Офлайн: Відвідайте один з Територіальних центрів комплектування (ТЦК) або Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) по всій Україні.
- Важливо: При оновленні даних через ТЦК, окрім витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.
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З 18 червня 2024 року в “Резерв+” також з’явиться QR-код. Відсканувавши його, уповноважені представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов’язаного, призовника або резервіста.
Оновлення даних є обов’язковим для всіх чоловіків віком 18-60 років. За невиконання цієї вимоги передбачена відповідальність згідно з законодавством.
Завантаживши “Резерв+”, ви:
- Зможете оновити свої дані швидко та зручно.
- Отримаєте доступ до інформації про себе в реєстрі Оберіг.
- Зможете уникнути штрафних санкцій.
Міністерство оборони України закликає всіх військовозобов’язаних, призовників та резервістів оновити свої дані за допомогою мобільного застосунку “Резерв+”