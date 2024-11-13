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Українці можуть поскаржитися на роботу ТЦК – запрацювала «гаряча лінія»

Українці можуть поскаржитися на роботу ТЦК – запрацювала «гаряча лінія»

В Україні почала працювати «гаряча лінія» з питань мобілізації та обліку військовозобов’язаних.

Як повідомили в прес-службі Сухопутних військ ВСУ, за телефоном 0800-301-937 (всі дзвінки безкоштовні) можна подати скаргу на роботу військкомату (ТЦК). За цим номером також можна проконсультуватися про свої права та обов’язки під час мобілізації.

Порада: Майте на увазі, що військовозобов’язані, які мають статус «обмежено придатний», зобов’язані пройти повторний медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК) до 5 лютого 2025 року. Відповідно до закону, їм мають надати новий статус: «придатний до військової служби», «придатний до служби у військових частинах забезпечення» або «непридатний».

Окрім цього, працює кол-центр Командування Сухопутних військ, куди можна зателефонувати за номером 0800-500-410. Цей центр забезпечує прямий зв’язок військових із військовими частинами та командуванням.

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