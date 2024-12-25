Віллу і розкішні машини колишнього керівника одеського ТЦК передали державі

Суд передав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майно, яке належить сім’ї підозрюваного екс-начальника ТЦК Одеської області Євгена Борисова.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

Під управління АРМА перейшов будинок площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 млн євро в іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала, відповідно, матері та дружині Євгена Борисова.

Також суд передав АРМА автомобілі Mercedes-Benz GLS580 вартістю 2 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG за ціною 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser Prado 150 за заниженою вартістю 48 тис. грн. Ними володіли дружина і теща колишнього військкома.

Нагадаємо, вартість зазначеного майна на 140 мільйонів перевищує законні доходи Борисова та членів його родини. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами. Ексвійськком з літа 2023 року сидить у СІЗО, його підозрюють у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України. Розслідування завершено і справу скеровано до суду.