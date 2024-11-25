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Затримували та вимагали гроші: на Одещині викрито схему співробітників ТЦК

Затримували та вимагали гроші: на Одещині викрито схему співробітників ТЦК

Працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали хабарі за відстрочку від мобілізації. Про це повідомили у ДБР.

Згідно з даними слідства, співробітники ТЦК зупиняли чоловіків на блокпостах в Одеській області. Вони записували їхні персональні дані та повідомляли про необхідність доставки до ТЦК для мобілізації. За $4500 фігуранти обіцяли не доставляти чоловіків у ТЦК та сприяти оформленню відстрочки. У разі відмови платити, фігуранти погрожували оголошенням у розшук.

Одного з посередників було затримано 21 листопада під час отримання грошей за «послугу». Йому висунули підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Також під час обшуку у помешканні іншого фігуранта той застосував табельну зброю, погрожуючи працівникам ДБР. Його затримано та повідомлено про підозру у замаху на вбивство правоохоронців. За цей злочин передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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