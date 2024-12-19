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В Одеському ТЦК «помер» мобілізований: що кажуть військові

В Одеському ТЦК «помер» мобілізований: що кажуть військові

Військові спростовують поширену в соцмережах інформацію про нібито смерть мобілізованого в приміщенні Приморського ТЦК Одеси.

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Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК і СП.

У поширеному телеграм-каналами відео видно чоловіка, який лежить на ліжку. Над ним схилилися медики, поруч знаходиться апаратура для кардіограми. У коментарях до відео на деяких каналах повідомлялося, що хворий помер у приміщенні ТЦК.

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У терцентрі заявили, що подія сталася 16 грудня на території Одеського обласного ТЦК. На збірному пункті чоловікові стало зле, оперативний черговий викликав «швидку» і доповів керівництву. Медики госпіталізували пацієнта.

«Наголошуємо, що поширення неперевіреної або фейкової інформації про події, що мають місце в нашій діяльності, є неприпустимим. Такі повідомлення часто формуються на проросійських ресурсах і в Телеграм-каналах, що сприяють дезінформації та дестабілізації. Вкрай важливо бути критичними до медіа-контенту та не піддаватися маніпуляціям», – наголосили в ТЦК.

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