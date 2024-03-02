Наслідки атаки дронами 2 березня: одеська родина сподівається на диво (відео)

“Одеське життя” продовжує розповідати про наслідки сьогоднішньої атаки дронами, яку вкотре влаштувала країна-терорист росія.
Нагадаємо, під час російської нічної атаки 2 березня 2024 року в Одесі постраждали висотні будинки. Під’їзд одного з них повністю зруйновано.
Нашому кореспондентові вдалося поспілкуватися з одеситкою Сарою. Дівчина розповідає, що чекає на результати пошуку своїх родичів – молодої мами та її тримісячного сина. Їх шукають рятувальники під завалами. Чоловік жінки та старша донечка врятовані. Під час вибуху вони були у дальній кімнаті квартири.
🙏Одеська родина чекає на диво: під завалами знаходиться молода жінка з немовля. Чоловік жінки та старша донечка врятовані. Про це повідомляє кореспондент “Одеського життя” з місця події.
На зараз, за інформацією ДСНС, зниклих безвісти шість осіб.
Рятувальники працюють, одесити допомагають всім можливим постраждалим та сподіваються на добрі новини.
Опубликовано Одеське життя Суббота, 2 марта 2024 г.