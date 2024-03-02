Наслідки атаки дронами 2 березня: одеська родина сподівається на диво (відео)

Нагадаємо, під час російської нічної атаки 2 березня 2024 року в Одесі постраждали висотні будинки. Під’їзд одного з них повністю зруйновано.

Нашому кореспондентові вдалося поспілкуватися з одеситкою Сарою. Дівчина розповідає, що чекає на результати пошуку своїх родичів – молодої мами та її тримісячного сина. Їх шукають рятувальники під завалами. Чоловік жінки та старша донечка врятовані. Під час вибуху вони були у дальній кімнаті квартири.