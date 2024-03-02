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З’явилося відео влучення дрона до одеському дому: воно спростовує російську брехню (відео)

З’явилося відео влучення дрона до одеському дому: воно спростовує російську брехню (відео)

Вночі 2 березня російський дрон зруйнував під’їзд одеської дев’ятиповерхівки. Відомо про чотирьох загиблих, багатьох поранених. Загиблих може бути більше – завали ще розбирають. Росіяни ж цинічно звинувачують у тому, що сталося, українське ППО.

Російські агресори вкотре вбили безліч мирних українців, маленьких дітей. І в них вистачає нахабства звинувачувати у тому, що сталося, українську протиповітряну оборону.

Ворог цинічно заявляє, що під’їзд був зруйнований після влучення в нього зенітної ракети захисників одеського неба. Але відео, яке публікує телеграм-канал “Одеського Життя”, цю брехню спростовує. На ньому видно і чутно, як ударний безпілотник летить низько над будинками, а потім врізається в один із них.

Головним рупором російських пропагандистів та спецслужб в Одесі є анонімний телеграм-канал “ТО”.

Його автори з моменту початку війни не написали жодного правдивого слова про війну та її прояви в Одесі. Це там про кожен російський приліт до одеських житлових будинків пишуть, що українці бомбардують самі себе. Або гірше, кажуть, що загиблі мирні жителі були нацистами, а зруйнований будинок штабом. Вони ж несли нісенітницю про біолабораторії ЦРУ в Одесі і те, що поранених воїнів ЗСУ “розбирають на органи” для жителів західних країн.

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Зараз росія атакують Одесу насамперед дронами камікадзе “Шахед 131/136”, розробленими та виробленими в Ірані. У Росії, щоб приховати постачання з ісламської диктатури, пишуть на них власну назву – “герань-2”.

Так от, адміністратор ворожого каналу “ТО” люблячи називає їх “гераньками”. Він любить ці знаряддя смерті, у захваті від них. Наче це справді квітка, яка має стояти на вікнах одеситів. Але обожнювані “гераньки” російського пропагандиста несуть до Одеси лише смерть та руйнування. І тому дивують одесити, які читають цей канал та вірять брехні, яка там публікується. Вірять людині, яка називає спрямовані проти них самих, та їхніх дітей, знаряддя вбивства зменшувально-лагідним словом “геранька”

Нагадаємо, що вночі 2 березня 2024 року російська федерація атакувала Одесу дронами-камікадзе. Один із них зруйнував під’їзд висотного житлового будинку. Станом на 15:00 відомо про 4 загиблих (у тому числі дворічний хлопчик), 8 поранених. Невідомою залишається доля 11 мешканців будинку. Розбір завалів продовжується.

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