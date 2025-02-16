Відповідне рішення було ухвалено 12 лютого на черговому засіданні виконкому Ізмаїльської міськради.

Як повідомляє міський портал, змінити тарифи на проїзд у маршрутках Ізмаїла було вирішено після звернення місцевих перевізників.

Для школярів передбачено пільгові тарифи:

5 грн у період навчального року (з 1 вересня до 1 червня);

10 грн під час літніх канікул.

Право на пільговий проїзд надається при пред’явленні учнівського квитка.

Раніше вартість проїзду в маршрутках Ізмаїла переглядалася в 2022 році. Тоді рішенням виконкому тарифи підвищували із 10 до 15 грн.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Одесі суттєво подорожчав проїзд у маршрутках, трамваях та тролейбусах.

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