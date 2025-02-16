Відповідне рішення було ухвалено 12 лютого на черговому засіданні виконкому Ізмаїльської міськради.
Як повідомляє міський портал, змінити тарифи на проїзд у маршрутках Ізмаїла було вирішено після звернення місцевих перевізників.
Для школярів передбачено пільгові тарифи:
- 5 грн у період навчального року (з 1 вересня до 1 червня);
- 10 грн під час літніх канікул.
Право на пільговий проїзд надається при пред’явленні учнівського квитка.
Раніше вартість проїзду в маршрутках Ізмаїла переглядалася в 2022 році. Тоді рішенням виконкому тарифи підвищували із 10 до 15 грн.
Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Одесі суттєво подорожчав проїзд у маршрутках, трамваях та тролейбусах.
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