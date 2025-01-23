Про це повідомив у соцмережах міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Він нагадав, що Геннадій Горшков народився і жив в Ізмаїлі, де закінчив школу №7. До 2000 служив в Ізмаїльському загоні морської охорони в званні мічмана. Після звільнення зі служби працював у компанії «Укртелеком».

«Був люблячим батьком сина та доньки, вкладав у виховання своїх дітей велику любов та душу, бажав своїм дітям кращої долі, прагнув, щоб діти виросли гідними людьми та робив все задля цього», – розповів Андрій Абрамченко.

Після початку повномасштабної війни Геннадій Горшков, не вагаючись, пішов служити до лав Державної прикордонної служби України. Від початку війни ніс службу в Ізмаїльському прикордонному загоні, а потім був направлений в одну з найгарячіших точок – район Бахмута. Загинув, виконуючи бойове завдання 12 травня 2023 року. Був похований в Ізмаїлі на Алеї слави Героїв.

За особисту мужність та самовідданість, виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі Указом Президента України Геннадія Горшкова було посмертно нагороджено орденом За мужність» ІІІ ступеня.

Меморіальну дошку на честь загиблого Героя встановили на фасаді Українського ліцею імені Тараса Шевченка, в якому він навчався.

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