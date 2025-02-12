Вражаючу історію, яка сталася днями, розповіла адміністраторка групи «Котопес» і зооволонтерка Олена Григорян.

Коли зоозахисники організації «Котопес» приїхали на місце, виявили налякану тварину, яка почала стрибати і повалила вазони з квітами.

Це виявився самець, при першому огляді волонтери зрозуміли, що він хворий, бо все його тіло вкрите демодекозом.

Звісно, хижака можна було просто вигнати, але знаючи, що в цьому дворі мешкає дуже багато собак, вирішили рятувати тварину. Пару хвилин спостерігали за його поведінкою та адекватністю, а потім довелося присипати наркозом із духової трубки.

«Заснув практично одразу і поки спав, ми обробили його стронгхолдом від підшкірного кліща та поставили щеплення від сказу, а також зачинили в залізній клітці», – каже Олена.

Спочатку лисичку хотіли випустити десь на природі. Але побоялися, що такий слабкий він просто там загине. На допомогу прийшли фахівці Станції юних натуралістів – у них непроханий гість проходитиме реабілітацію. А коли одужає, тоді й вирішуватимуть його подальшу долю.

Читайте також: Лисиці в Одесі: чому їх стало більше і як реагувати на новий міський феномен