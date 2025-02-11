Про це повідомив мер міста Андрій Абрамченко:
«Шановні жителі та гості міста Ізмаїл! З 10 лютого через низькі температурні показники зовнішнього повітря бювет припиняє свою роботу».
Орієнтовна дата відновлення функціонування бювету – 1 березня.
Єдиний громадський бювет в Ізмаїлі розташований на території культурно-історичного центру «Діорама» на набережній Дунаю.
Нагадаємо, в Одесі після тривалого ремонту знову відкрили для відвідувачів бюветний комплекс, розташований на проспекті Князя Ярослава Мудрого (раніше – Академіка Глушка), 1.