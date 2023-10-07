Одеська область: на молдавському кордоні спіймали 17 «ухилянтів» (відео)

На Одещині прикордонники Подільського загону виявили та затримали 17 «мандрівників» – чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно потрапити за кордон «у пошуках нових перспектив».

Про це повідомляє прес-служба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

«Ухилянтами» виявилися жителі Рівненської, Донецької, Одеської, Херсонської, Сумської, Хмельницької та Черкаської областей. Щоб перетнути кордон, вони зв’язувалися через Телеграм-канал з організаторами, які за допомогою смс повідомляли, що їм необхідно робити і вказували маршрути руху. Ціна питання становила по 1800 доларів із кожного втікача.

Особливість поїздки полягала в тому, що «мандрівники» мали доїхати до однієї із залізничних станцій на Одещині та пішки пройти понад 20 кілометрів до кордону. Небезпеку вибраного маршруту мандрівники не усвідомлювали. Ділянка держкордону, яку вони сподівалися «штурмувати», знаходиться в так званому придністровському сегменті українсько-молдавського кордону, і тому прикордонники у нічний час доби могли сприйняти таку групу осіб за диверсійно-розвідувальну групу ворога.

На всіх затриманих склали протоколи щодо скоєння ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України». Надалі їх направлять до військкоматів.

Нагадаємо, раніше на поромному пункті пропуску «Орлівка» прикордонники із собакою виявили майже 17 тисяч пачок безакцизних цигарок, захованих у рейсовому автобусі.

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