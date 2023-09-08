Новини Одеси та Одеської області

На Одещині навіть службові собаки затримують ухилянтів

На Одещині навіть службові собаки затримують ухилянтів

Прикордонники Ізмаїльського району затримали двох порушників державного кордону, які збиралися незаконно потрапити до Молдови.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Одного з чоловіків призовного віку затримали за допомогою службового собаки поблизу пункту пропуску «Тютюн». Але рух, навіть на досить значній відстані, відчула німецька вівчарка та просигналізувала кінолога.

Ще одного порушника кордону прикордонники затримали біля села Нові Трояни на Одещині.

Ухилянт

Прикордонники його помітили, коли він сховався у кукурудзяному полі.

На обох порушників склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину кордону. Справи скеровано до суду.

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