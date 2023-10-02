На Одещині собака прикордонників унюхав у рейсовому автобусі нелегальну “начинку”

На поромному пункті пропуску “Орлівка” прикордонники виявили майже 17 тисяч пачок безакцизних цигарок, захованих у рейсовому автобусі. Пасажирський автобус прямував з України до Румунії.

Про це повідомили в Ізмаїльському прикордонному загоні.

Виявити контрабанду допомогла бельгійська вівчарка під час огляду рейсового автобуса «Neoplan», який прямував до Румунії. Як зазначили прикордонники, собака спеціально натренований на пошук цигарок.

В результаті спільного з митниками огляду було виявлено майже 17 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку, прихованих у вентиляційних шахтах, стелі багажного відділення, спальному приміщенні водія, під підлогою першого поверху та в моторному відсіку.

Цигарки та автобус вилучено до рішення суду.

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