Екстремальна подорож до кращого життя: на Одещині виявили у вантажівці сім’ю, яка втекла з Іраку (відео)

На Одещині прикордонники виявили нелегалів з Іраку. Це була сім’я з двома малими дітьми. Вони кілька днів ховалися серед пластикових труб у вантажівці.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Нелегальних мігрантів виявили в пункті пропуску «Орлівка» прикордонники Ізмаїльського загону.

Як повідомляють прикордонники, вони почули шурхіт у вантажівці, що прибула до українського берега поромом через Дунай та вирішили одразу її оглянути.

В результаті огляду вантажівки, військовослужбовці в причепі фури виявили чоловіка з дружиною та двома малолітніми дітьми – хлопчиком та дівчинкою.

Як встановили охоронці кордону, сім’я з Іраку проникла в автомобіль в Туреччині під час його завантаження пластиковими трубами. Таким чином мандрівники планували потрапити до однієї з країн ЄС.

Прикордонники розповідають, що подорож для сім’ї іноземців могла б закінчитися трагічно. Адже тривала вона декілька днів, а з собою нелегали не мали ані їжі, ані води. Тож прикордонники одразу ж нагодували їх та пригостили гарячим чаєм.

На дорослих іноземців склали адміністративний протокол за незаконне перетинання кордону. В подальшому їх передадуть румунській стороні в порядку реадмісії.

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