Як на Одещині дрон виявив порушника державного кордону (відео)

Біля села Гавіноси Подільського району прикордонники виявили порушника державного кордону. Чоловік вночі спробував потрапити до Молдвови.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Нічна «пташка» біля кордону з Молдовою «видивилась» порушника, —
йдеться в повідомленні.
Попри темряву, охоронці кордону виявили громадянина України, який рухався в бік кордону.
На вимогу прикордонного наряду зупинитись, правопорушник не відреагував та вдався до втечі. Прикордонники навіть втратили візуальний контакт з чоловіком.
Але не надовго. Військові залучили безпілотник з тепловізійною камерою та швидко виявили й затримали порушника.
Стосовно затриманого складено протокол про незаконне перетинання держкордону. Справу скеровано до суду.
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Фото і відео: Держприкордонслужба.