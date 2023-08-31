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Як на Одещині дрон виявив порушника державного кордону (відео)

Як на Одещині дрон виявив порушника державного кордону (відео)

Біля села Гавіноси Подільського району прикордонники виявили порушника державного кордону. Чоловік вночі спробував потрапити до Молдвови.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Нічна «пташка» біля кордону з Молдовою «видивилась» порушника, —

йдеться в повідомленні.

Попри темряву, охоронці кордону виявили громадянина України, який рухався в бік кордону.

На вимогу прикордонного наряду зупинитись, правопорушник не відреагував та вдався до втечі. Прикордонники навіть втратили візуальний контакт з чоловіком.

Але не надовго. Військові залучили безпілотник з тепловізійною камерою та швидко виявили й затримали порушника.

Стосовно затриманого складено протокол про незаконне перетинання держкордону. Справу скеровано до суду.

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Фото і відео: Держприкордонслужба.

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