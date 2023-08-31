Як на Одещині дрон виявив порушника державного кордону (відео)

Біля села Гавіноси Подільського району прикордонники виявили порушника державного кордону. Чоловік вночі спробував потрапити до Молдвови.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Нічна «пташка» біля кордону з Молдовою «видивилась» порушника, —

йдеться в повідомленні.

Попри темряву, охоронці кордону виявили громадянина України, який рухався в бік кордону.

На вимогу прикордонного наряду зупинитись, правопорушник не відреагував та вдався до втечі. Прикордонники навіть втратили візуальний контакт з чоловіком.

Але не надовго. Військові залучили безпілотник з тепловізійною камерою та швидко виявили й затримали порушника.

Стосовно затриманого складено протокол про незаконне перетинання держкордону. Справу скеровано до суду.

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Фото і відео: Держприкордонслужба.