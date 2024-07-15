Одеська область: біля пункту пропуску “Рені” з’явилася нова розмітка (фото)

Одеська область: біля пункту пропуску “Рені” з’явилася нова розмітка (фото)

На одному із найбільш завантажених КПП Одеської області “Рені – Джюрджюлешт” завершено роботи з благоустрою території. Завдяки новій дорожній розмітці весь транспортний потік розподіляється на відповідні віконця для контролю.

Одеська областьПро це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

ПП “Рені – Джюрджюлешть” – один із ключових пунктів пропуску всього південного регіону України, через який проходить близько 150 вантажівок експортної та імпортної продукції на добу.

ремонт КПП

У травні цього року пункт пропуску “Рені” відкрили після реконструкції: відремонтували три поверхи та фасад адміністративної будівлі, оновили санітарні приміщення, замінили дорожнє покриття, відновили очисні споруди та системи водопостачання, а також встановили дорожні знаки та вказівники. Це перші ремонтні роботи з початку функціонування КПП, зазначили у Службі.

Після ремонту Державне агентство відновлення запустило спільний митний та прикордонний контроль України та Молдови на КПП Рені – Джюрджюлешть. Тепер на ньому разом працюватимуть контрольні служби обох країн, завдяки якому збільшиться фактична пропускна спроможність.

Потім було виконано роботи з благоустрою території, зокрема було завершено нанесення дорожньої розмітки на контрольно-пропускному пункті.

Дорожня розмітка – найпростіший і водночас ефективний засіб організації дорожнього руху, а її належний стан – головна складова безпеки дорожнього руху для всіх учасників руху.

розмітка
розмітка
розмітка
ремонт КПП

 

Нагадаємо, що менше року минуло, після ухвалення рішення Кабміном, про передачу 9 КПП на баланс Державного агентства відновлення, у тому числі і “Рені – Джюрджюлешть”. Після цього на них розпочалися ремонти, завершення яких планують до осені 2024 року.

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