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На Одещині за 200 мільйонів відремонтують пункти пропуску на кордоні з Молдовою

На Одещині за 200 мільйонів відремонтують пункти пропуску на кордоні з Молдовою

Для покращення транспортного сполучення з союзними країнами на Одещині оголосили тендери на ремонт або реконструкцію дев’яти пунктів пропуску на суму майже 208 млн грн.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

“Це дозволить більш комплексно планувати та реалізовувати проекти щодо покращення логістики із союзними країнами. Забезпечити якісні транспортні коридори, скоротити час доставок та очікування на контрольно-пропускних пунктах дуже важливо для країни, що воює”, – повідомили у відомстві.

Як зазначили у службі відновлення, ці 9 пунктів пропуску через державний кордон із Республікою Молдова за рішенням Кабміну передано під управління відомства від Державної митної служби.

Перед оголошенням тендерів провели відкриті ринкові консультації, у яких взяли участь близько 20 компаній.

Нині відбувається розгляд поданих пропозицій. Кінцевий термін подання пропозицій – 9 жовтня.

Зазначимо, у ході війни частка автомобільних перевезень імпорту та експорту України зросла у рази. До повномасштабної війни 65% експорту забезпечувалося через порти, зараз навпаки – транспортується саме автошляхами.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу на Одещині не працює пункт пропуску Орлівка — Ісакча між Україною та Румунією. Транспорт пускають у об’їзд.

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