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Одеська область: пункт пропуску «Рені» відкрили після реконструкції (фоторепортаж)

Одеська область: пункт пропуску «Рені» відкрили після реконструкції (фоторепортаж)

На Одещині знову запрацював міжнародний автомобільний пункт пропуску «Рені». Його відкрили після реконструкції.

Ремонтні роботи на цьому об’єкті тривали два місяці. На пункті пропуску відремонтували три поверхи та фасад адміністративної будівлі, а також оновили санітарні приміщення, замінили дорожнє покриття, встановили дорожні знаки та вказівники.

Автомобільний пункт пропуску "Рені", пасажири

Тепер у цьому пункті пропуску зможуть спільно працювати українські та молдавські контрольні служби.

Автомобільний пункт пропуску "Рені" після реконструкції

Як зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, це перший крок у рамках реалізації ініціативи «зелений коридор» між українським пунктом пропуску «Рені», молдавським «Джурджулешти» та румунським «Галацом».

Автомобільний пункт пропуску "Рені", автобус

«Запуск спільного контролю на українській стороні дозволить збільшити пропускну спроможність цієї ділянки кордону. Наразі через «Рені» проходить не більше 50 вантажівок на добу. Наша мета – збільшити цю кількість щонайменше вдвічі. Наступним кроком у рамках ініціативи «зелений коридор» має стати запуск «координованого» контролю на румунському пункті разом із молдавськими колегами – це відкриє швидкий шлях і коридор у румунський порт Галац»,

– зазначив чиновник.

Крім вантажівок, загальний контроль проходитимуть автобуси, для них на пункті пропуску передбачено окрему смугу з терміналом, що дозволить зменшити час очікування для пасажирів.

Автомобільний пункт пропуску "Рені" знову відкритий

Джерело: Суспільне Одеса

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Редакція ПРОФІЛЬ
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