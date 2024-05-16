Одеська область: пункт пропуску «Рені» відкрили після реконструкції (фоторепортаж)

Ремонтні роботи на цьому об’єкті тривали два місяці. На пункті пропуску відремонтували три поверхи та фасад адміністративної будівлі, а також оновили санітарні приміщення, замінили дорожнє покриття, встановили дорожні знаки та вказівники.

Тепер у цьому пункті пропуску зможуть спільно працювати українські та молдавські контрольні служби.

Як зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, це перший крок у рамках реалізації ініціативи «зелений коридор» між українським пунктом пропуску «Рені», молдавським «Джурджулешти» та румунським «Галацом».

«Запуск спільного контролю на українській стороні дозволить збільшити пропускну спроможність цієї ділянки кордону. Наразі через «Рені» проходить не більше 50 вантажівок на добу. Наша мета – збільшити цю кількість щонайменше вдвічі. Наступним кроком у рамках ініціативи «зелений коридор» має стати запуск «координованого» контролю на румунському пункті разом із молдавськими колегами – це відкриє швидкий шлях і коридор у румунський порт Галац»,

– зазначив чиновник.

Крім вантажівок, загальний контроль проходитимуть автобуси, для них на пункті пропуску передбачено окрему смугу з терміналом, що дозволить зменшити час очікування для пасажирів.

Джерело: Суспільне Одеса