На Одещині розпочали великий ремонт пунктів пропуску на кордоні

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Як писало “Одеське життя”, ремонт коштуватиме державній скарбниці майже 210 млн грн.

Ремонт розпочався на наступних контрольно-пропускних пунктах:

“Рені – Джурджюлешть” – ремонт та відновлення роботи громадських туалетів, ремонт приміщень в адміністративній будівлі, ремонт дорожнього покриття та роботи з благоустрою території.

– ремонт та відновлення роботи громадських туалетів, ремонт приміщень в адміністративній будівлі, ремонт дорожнього покриття та роботи з благоустрою території. “Тютюн – Мирне” – ремонт громадських туалетів, ремонт приміщень в адміністративній будівлі, ремонт дорожнього покриття та роботи з благоустрою території.

– ремонт громадських туалетів, ремонт приміщень в адміністративній будівлі, ремонт дорожнього покриття та роботи з благоустрою території. “Старокозаче – Тудора” – ремонт та відновлення роботи громадських туалетів, ремонт приміщень в адміністративній будівлі, ремонт дорожнього покриття та роботи з благоустрою території, оновлення системи зовнішнього освітлення.

– ремонт та відновлення роботи громадських туалетів, ремонт приміщень в адміністративній будівлі, ремонт дорожнього покриття та роботи з благоустрою території, оновлення системи зовнішнього освітлення. “Виноградівка – Вулкенешть” – встановлення вузлів, влаштування огорожі, ремонт дорожнього покриття та благоустрій.

– встановлення вузлів, влаштування огорожі, ремонт дорожнього покриття та благоустрій. “Долинське – Чишмікіой” – установка вузлів, влаштування огорожі, ремонт дорожнього покриття та благоустрій.

– установка вузлів, влаштування огорожі, ремонт дорожнього покриття та благоустрій. Нові Трояни – Чадир-Лунга” – встановлення вузлів, влаштування огорожі, ремонт дорожнього покриття та благоустрій.

– встановлення вузлів, влаштування огорожі, ремонт дорожнього покриття та благоустрій. “Малоярославець 1 – Чадир-Лунга” – встановлення вузлів, влаштування огорожі, ремонт дорожнього покриття та благоустрій.

– встановлення вузлів, влаштування огорожі, ремонт дорожнього покриття та благоустрій. “Августівське 1 – Басарбяска” – встановлення вузлів, влаштування огорожі, ремонт дорожнього покриття та благоустрій.

– встановлення вузлів, влаштування огорожі, ремонт дорожнього покриття та благоустрій. “Лісове – Сеїц” – встановлення вузлів, влаштування огорожі, ремонт дорожнього покриття та благоустрій.

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Як зазначили у Службі відновлення, ремонт громадських туалетів та встановлення модульних санвузлів планують закінчити до кінця поточного року.

Цілком ремонт планується завершити до вересня 2024 року.

Це дозволить забезпечити якісні транспортні коридори, скоротити час доставок та очікування на контрольно-пропускних пунктах, що дуже важливо для країни.

Нагадаємо, що у березні цього року Кабмін ухвалив рішення про передачу 29 КПП через державний кордон у підпорядкування Агентства відновлення. Передано вже 26, ще 3 у процесі передачі. Служба відновлення на Одещині відповідає за 9 пунктів пропуску через державний кордон.