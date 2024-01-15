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Одесити запрошують на безкоштовну консультацію до лікаря-гастроентеролога

Одесити запрошують на безкоштовну консультацію до лікаря-гастроентеролога

У вівторок, 16 січня, у Консультативному діагностичному центрі №6 відбудеться безкоштовна консультація лікаря-гастроентеролога. Всім бажаючим необхідно записатись по телефону.

Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеса”. Офіційно.

16 січня з 9:00 до 14:00 у Консультативно-діагностичному центрі №6 по вул. Марш. Говорова, 26а пройде День ранньої діагностики захворювань органів шлунково-кишкового тракту.

Усіх бажаючих запрошують на безкоштовну консультацію до лікаря-гастроентеролога. За потреби лікар направить подальшу діагностику, зокрема: езофагогастродуоденоскопію, УЗД, лабораторні аналізи та консультації інших фахівців.

Щоб уникнути черг, прохання записуватись по телефонах:

  • 048 797 28 88
  • 048 750 20 09
  • 048 704 88 15
  • 094 933 081

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