Одесити запрошують на безкоштовну консультацію до лікаря-гастроентеролога

У вівторок, 16 січня, у Консультативному діагностичному центрі №6 відбудеться безкоштовна консультація лікаря-гастроентеролога. Всім бажаючим необхідно записатись по телефону.
Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеса”. Офіційно.
16 січня з 9:00 до 14:00 у Консультативно-діагностичному центрі №6 по вул. Марш. Говорова, 26а пройде День ранньої діагностики захворювань органів шлунково-кишкового тракту.
Усіх бажаючих запрошують на безкоштовну консультацію до лікаря-гастроентеролога. За потреби лікар направить подальшу діагностику, зокрема: езофагогастродуоденоскопію, УЗД, лабораторні аналізи та консультації інших фахівців.
Щоб уникнути черг, прохання записуватись по телефонах:
- 048 797 28 88
- 048 750 20 09
- 048 704 88 15
- 094 933 081
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