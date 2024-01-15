Одесити запрошують на безкоштовну консультацію до лікаря-гастроентеролога

Чи можна спати поряд із телефоном на зарядці? З появою в нашому житті смартфонів багато хто з нас придбав звичкою спати поряд з гаджетом, щоб у разі потреби він завжди був під рукою. А хтось ще й ставить телефон усю ніч на зарядку. Наскільки це безпечно, розповіли спеціалісти компанії Apple. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Куди скаржитися, якщо відмовляють у безплатному лікуванні? Програма державних гарантій забезпечує українцям безкоштовне лікування. Але буває, що з пацієнта вимагають гроші за послуги, які оплачує медустановам держава, тобто відмовляють у безплатному лікуванні. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як підвищити рівень кальцію в організмі? Оптимальное содержание кальция в крови является важным элементом поддержания здоровья для всех возрастов. Кальций не только играет ключевую роль в укреплении костей и зубов, но также участвует в регуляции сердечной деятельности, мышечных сокращениях и свертываемости крови. Если уровень кальция в организме недостаточен, это может привести к различным заболеваниям, таким как остеопороз или проблем с зубами. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Що криється під поняттям «штучне запліднення» Штучне запліднення — це побутова загальна назва всіх методів лікування безпліддя, в яких частина процесу запліднення відбувається поза тілом жінки. Більш науковою назвою є ДРТ, допоміжні репродуктивні технології. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ