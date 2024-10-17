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Одесити винні за тепло понад мільярд гривень: що загрожує боржникам

Одесити винні за тепло понад мільярд гривень: що загрожує боржникам

На сьогодні борги мешканців Одеси за опалення становлять 1 мільярд 179 мільйонів гривень. І КП «Теплопостачання міста Одеса» має намір гроші із боржників так чи інакше отримати. Як саме, “Одеському Життю” розповіла заступник мера Ганна Позднякова.

— Предприятие обращается в суд с иском — у нас сегодня почти 3000 таких производств. И исполнительная служба принудительно взыскивает средства с неплательщика. К тому же если дело доходит до исполнительной службы, к сумме долга добавляются судебные расходы, исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности. Кроме того, блокируются банковские карты должника, он не может выехать за границу, осуществить процедуры по отчуждению своего имущества. Поэтому, конечно, платить надо, – розповіла Ганна Позднякова.

Правда, выложить единовременно нередко весьма ощутимую сумму долга могут далеко не все. Но не доводить дело до суда возможность есть.

  • Во-первых, в случае критического финансового положения можно обратиться в центр социальной защиты: написать заявление на получение материальной помощи для оплаты коммунальных услуг.
  • Во-вторых — заключить договор о реструктуризации долга с КП «ТМО». В этом случае задолженность можно оплачивать частями, закрывая одновременно текущие платежи. Это гарантирует, что предприятие в суд не обратится и не взыщет долг сразу же в полном объеме.

Внутридомовые теплосети тоже готовятся к старту отопительного сезона. За их исправность отвечают ЖКСы, управляющие компании, ОСМД. А состояние готовности обязаны проверять специалисты КП «ТМО». По словам Анны Поздняковой, на сегодня к эксплуатации готовы около 90% внутренних сетей многоквартирных домов.

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Впрочем, на устранение недостатков есть еще почти месяц — в Одессе отопительный сезон в последние годы раньше ноября не начинается. И готовиться к грядущим холодам должны не только коммунальщики, но и горожане. Пережить еще одну военную зиму можно только вместе.

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