Одесити винні за тепло понад мільярд гривень: що загрожує боржникам

— Предприятие обращается в суд с иском — у нас сегодня почти 3000 таких производств. И исполнительная служба принудительно взыскивает средства с неплательщика. К тому же если дело доходит до исполнительной службы, к сумме долга добавляются судебные расходы, исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности. Кроме того, блокируются банковские карты должника, он не может выехать за границу, осуществить процедуры по отчуждению своего имущества. Поэтому, конечно, платить надо, – розповіла Ганна Позднякова.

Правда, выложить единовременно нередко весьма ощутимую сумму долга могут далеко не все. Но не доводить дело до суда возможность есть.

Во-первых, в случае критического финансового положения можно обратиться в центр социальной защиты: написать заявление на получение материальной помощи для оплаты коммунальных услуг.

Во-вторых — заключить договор о реструктуризации долга с КП «ТМО». В этом случае задолженность можно оплачивать частями, закрывая одновременно текущие платежи. Это гарантирует, что предприятие в суд не обратится и не взыщет долг сразу же в полном объеме.

Внутридомовые теплосети тоже готовятся к старту отопительного сезона. За их исправность отвечают ЖКСы, управляющие компании, ОСМД. А состояние готовности обязаны проверять специалисты КП «ТМО». По словам Анны Поздняковой, на сегодня к эксплуатации готовы около 90% внутренних сетей многоквартирных домов.

Впрочем, на устранение недостатков есть еще почти месяц — в Одессе отопительный сезон в последние годы раньше ноября не начинается. И готовиться к грядущим холодам должны не только коммунальщики, но и горожане. Пережить еще одну военную зиму можно только вместе.

Читайте также: