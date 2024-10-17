Новини Одеси та Одеської області

Сьогодні у багатьох одеситів не буде світла весь день: коли включать

Сьогодні у багатьох одеситів не буде світла весь день: коли включать

У четвер, 17 жовтня, у зв’язку з ремонтними роботами на міських електромережах багато одеситів до 19:00 залишаться без світла.

Про це повідомляє телеграм-канал Одеса. Офіційно.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі проводить профілактичні роботи за багатьма адресами в усіх районах Одеси.

Роботи триватимуть до 19.00. У разі завершення робіт раніше, електрики одразу підключатимуть абонентів до електропостачання.

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