Сьогодні у багатьох одеситів не буде світла весь день: коли включать

У четвер, 17 жовтня, у зв’язку з ремонтними роботами на міських електромережах багато одеситів до 19:00 залишаться без світла.
Про це повідомляє телеграм-канал Одеса. Офіційно.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі проводить профілактичні роботи за багатьма адресами в усіх районах Одеси.
Роботи триватимуть до 19.00. У разі завершення робіт раніше, електрики одразу підключатимуть абонентів до електропостачання.
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