Котельні Одеси готові до опалювального сезону, – мерія

Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» завершило підготовку 156 котелень міста для початку нового опалювального сезону.
Про це повідомили в мерії Одеси.
Наразі обладнання пройшло випробування і готове подавати тепло в будинки та соціальні установи в усіх районах міста.
Усі малі котельні міста оснащені генераторами для безперебійної роботи.
А на великих котельнях, де планують встановити когенераційні машини, тривають підготовчі роботи: під установки зводять фундаменти. Їхнє прибуття в Одесу очікують у листопаді.
Нагадаємо, з’явитися міні-електростанції мають насамперед у Київському районі – покрити територію від площі Толбухіна до кінця селища Таїрове. Передбачається, що ці установки під час відключення світла даватимуть тепло 250 тисячам городян.
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