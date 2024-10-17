В історичному центрі Одеси відремонтують частину будинку, де жив російський поет

15 жовтня 2024 року Департамент міського господарства Одеської міськради оголосив тендер на проведення протиаварійних робіт у двох флігелях будинку на Воронцовському провулку, 3, у якому 1856 року жив поет О.К.Толстой. Будинок є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення і пам’яткою історії місцевого значення.

Про це повідомляють на майданчику держзакупівель Prozzoro.

Підрядник повинен буде демонтувати і встановити нові двері, вікна, каналізацію, водопостачання, сантехніку та електрику, посилити стіни і фундамент, зробити новий дах і сходи.

Роботи мають бути завершені до кінця 2025 року.

Зазначимо, флігелі будинку опинилися в аварійному стані не через військові дії, а через недбальство – протиаварійні роботи в будинку планували провести ще 2021 року.

Цього року рішенням сесії міськради з місцевого бюджету на 2024 рік на ремонт будинку було виділено понад 6 млн гривень.

Як розповідало «Одеське життя», поновилися будівельні роботи біля знаменитого «будинку з однією стіною» у Воронцовському провулку, 6-А. А вже через три дні після початку робіт незаконна конструкція була демонтована.

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