Новини Одеси та Одеської області

В історичному центрі Одеси відремонтують частину будинку, де жив російський поет

В історичному центрі Одеси відремонтують частину будинку, де жив російський поет

В Одесі виділили 6 млн грн на ремонт флігелів будинку на Воронцовському провулку, 3, який є об’єктом охорони культурної спадщини.

15 жовтня 2024 року Департамент міського господарства Одеської міськради оголосив тендер на проведення протиаварійних робіт у двох флігелях будинку на Воронцовському провулку, 3, у якому 1856 року жив поет О.К.Толстой. Будинок є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення і пам’яткою історії місцевого значення.

Про це повідомляють на майданчику держзакупівель Prozzoro.

тендер

Підрядник повинен буде демонтувати і встановити нові двері, вікна, каналізацію, водопостачання, сантехніку та електрику, посилити стіни і фундамент, зробити новий дах і сходи.

Роботи мають бути завершені до кінця 2025 року.

Зазначимо, флігелі будинку опинилися в аварійному стані не через військові дії, а через недбальство – протиаварійні роботи в будинку планували провести ще 2021 року.

Цього року рішенням сесії міськради з місцевого бюджету на 2024 рік на ремонт будинку було виділено понад 6 млн гривень.

Як розповідало «Одеське життя», поновилися будівельні роботи біля знаменитого «будинку з однією стіною» у Воронцовському провулку, 6-А. А вже через три дні після початку робіт незаконна конструкція була демонтована.

Читайте також:

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk