Грип та ГРВІ в Одесі: чи вдалося зупинити зростання захворюваності

Нагадаємо, минулого тижня, станом на 5 лютого в Одеській області спостерігалося зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг був перевищений на 11%, а у деяких областях України навіть почали закривати школи на карантин.

Станом на зараз показник епідемічного порогу зменшився на 6,9%, становлячи 4407 випадків, з яких 73% становлять діти.

Щодо COVID-19, за останній тиждень захворіли 27 мешканців Одеси, серед яких 4 — діти.

Наразі ситуація з епідемічними захворюваннями в Одесі є стабільною та контрольованою.

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