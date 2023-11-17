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Як не підхопити грип, ГРВІ та COVID

Як не підхопити грип, ГРВІ та COVID

У Національній службі здоров’я України (НСЗУ) розповіли, як легко знизити ризик зараження такими небезпечними респіраторними інфекційними захворюваннями, як грип, ГРВІ та COVID.

Зокрема медики нагадали основними правила профілактики респіраторних інфекцій, щоб захистити своє здоров’я в холодну пору року. Необхідно:

  • мити руки з милом та користуватися антисептиком;
  • уникати тісних людних місць;
  • провітрювати житло та офіс;
  • використовувати зволожувач повітря – через пересушену слизову оболонку вірусам легше проникнути в організм;
  • наскільки це можливо в нинішніх реаліях, спати достатньо, щоб почуватися бадьорими;
  • харчуватися збалансовано;
  • бути фізично активними;
  • вакцинуватися від грипу. Це щеплення не є безкоштовним, але в НСЗУ рекомендують придбати вакцину та щеплюватися у сімейного лікаря;
  • вакцинуватись проти пневмококової інфекції, яка викликає, зокрема, пневмонію. Ця вакцина також не закуповується державою, проте доступна в аптеках;
  • вакцинуватись проти COVID-19. Зробити це можна безкоштовно у будь-якому пункті щеплень.

Хто має першим вакцинуватися від грипу

Грип – це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Його ознаками є раптовий початок, головний біль, ломота в м’язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°C і більше, кашель.

При перших симптомах слід звернутися до свого сімейного лікаря. Тільки лікар зможе визначити діагноз та призначити відповідне лікування.

Вакцина від грипу відноситься до рекомендованих і не входить до національного календаря щеплень, але її можна придбати в аптеці та прищепити у сімейного лікаря.

Насамперед щеплення від грипу мають зробити:

  • медики, які контактують з пацієнтами;
  • люди з хронічними хворобами, які мають високий ризик ускладнень;
  • люди з ВІЛ;
  • люди з первинними імунодефіцитами;
  • літні люди;
  • вагітні жінки;
  • люди, які працюють у великих колективах.

Основні симптоми коронавірусу

Також медики нагадують, що найпоширеніші симптоми коронавірусу такі:

  • лихоманка;
  • сухий кашель;
  • задишка;
  • характерна сильна втома;
  • болі в м’язах;
  • біль у горлі;
  • головний біль;
  • втрата або порушення смаку або запаху (характерний симптом).

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