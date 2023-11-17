Як не підхопити грип, ГРВІ та COVID

Зокрема медики нагадали основними правила профілактики респіраторних інфекцій, щоб захистити своє здоров’я в холодну пору року. Необхідно:

мити руки з милом та користуватися антисептиком;

уникати тісних людних місць;

провітрювати житло та офіс;

використовувати зволожувач повітря – через пересушену слизову оболонку вірусам легше проникнути в організм;

наскільки це можливо в нинішніх реаліях, спати достатньо, щоб почуватися бадьорими;

харчуватися збалансовано;

бути фізично активними;

вакцинуватися від грипу. Це щеплення не є безкоштовним, але в НСЗУ рекомендують придбати вакцину та щеплюватися у сімейного лікаря;

вакцинуватись проти пневмококової інфекції, яка викликає, зокрема, пневмонію. Ця вакцина також не закуповується державою, проте доступна в аптеках;

вакцинуватись проти COVID-19. Зробити це можна безкоштовно у будь-якому пункті щеплень.

Хто має першим вакцинуватися від грипу

Грип – це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Його ознаками є раптовий початок, головний біль, ломота в м’язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°C і більше, кашель.

При перших симптомах слід звернутися до свого сімейного лікаря. Тільки лікар зможе визначити діагноз та призначити відповідне лікування.

Вакцина від грипу відноситься до рекомендованих і не входить до національного календаря щеплень, але її можна придбати в аптеці та прищепити у сімейного лікаря.

Насамперед щеплення від грипу мають зробити:

медики, які контактують з пацієнтами;

люди з хронічними хворобами, які мають високий ризик ускладнень;

люди з ВІЛ;

люди з первинними імунодефіцитами;

літні люди;

вагітні жінки;

люди, які працюють у великих колективах.

Основні симптоми коронавірусу

Також медики нагадують, що найпоширеніші симптоми коронавірусу такі:

лихоманка;

сухий кашель;

задишка;

характерна сильна втома;

болі в м’язах;

біль у горлі;

головний біль;

втрата або порушення смаку або запаху (характерний симптом).

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