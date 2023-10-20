Новий штам COVID-19: симптоми, ознаки та способи лікування «піроли» та «еріс»

«Пірола» та «еріс» — це варіанти вже відомого нам з листопада 2022 року «омікрону», який був дуже заразним, але протікав найчастіше у легкій формі чи безсимптомно. Активні дослідження нових штамів продовжуються, але вже сьогодні фахівці називають їх основними особливостями велику кількість мутацій, здатність обходити імунний захист (тобто хворіють навіть щеплені і перехворіли раніше) і високий ступінь заразності.

Після інфікування новими штамами у людини виникає відчуття загального нездужання та слабкості; якщо температура підвищується, максимум до 38°C; первіт і болить горло, іноді з’являється сухий кашель. Найяскравішим симптомом є рясний нежить, який спочатку багато хто вважає алергічним. Тривала закладеність носа та запалення гайморових пазух призводять до сильних головних болів, характерних для гаймориту та менінгіту. Біль посилюється при кашлі, чханні, нахилах та в положенні лежачи. Може також виникнути закладеність та біль у вухах. А ось зникнення нюху, нудота та діарея стали вкрай рідкісними проявами хвороби.

Як лікувати COVID-19 у 2023 році

Важливо пам’ятати, що хворобі легше запобігти, ніж лікувати. У випадку з ковідом потрібно дотримуватись простих правил:

уникати суспільства людей із явними застудними симптомами;

довго не перебувати у закритих багатолюдних приміщеннях;

дотримуватись правил особистої гігієни, не забуваючи також протирати антисептиком поверхню телефону, клавіатуру, дверні ручки;

частіше провітрювати приміщення.

Якщо ви вже захворіли, відрізнити ковід від застуди чи грипу допоможе спеціальний тест. Потрібно зробити його та звернутися до лікаря з результатом, але якщо такої можливості немає, дійте так:

кілька разів на день промивайте ніс сольовими розчинами;

за необхідності використовуйте судинозвужувальні краплі або спреї для носа;

з болем у горлі боріться трав’яними або антисептичними полосканнями, спеціальними льодяниками.

Якщо симптоматичне лікування не приносить особливих результатів і через 3-4 дні самопочуття не покращується, це зазвичай означає, що до вірусної інфекції приєдналася бактеріальна і потрібен прийом антибіотиків. Вид та дозування таких препаратів повинен призначати фахівець з урахуванням тяжкості симптомів, віку, наявності хронічних захворювань та інших факторів.

Чи потрібна вакцинація від Ковіда?

Згідно з інформацією МОЗ України, на сьогодні повним курсом вакцинації проти COVID-19 є три щеплення – І, ІІ доза та бустер. Людям із груп ризику (літнім, які мають хронічні захворювання) рекомендовано додаткові бустерні дози, які мають посилити імунітет. Але за наявності вакцин зробити щеплення можуть і всі бажаючі вони все ще безкоштовні.