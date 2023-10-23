Щеплення від грипу: навіщо і кому лікарі радять зробити вакцину

Чому вакцинація від грипу непопулярна в Україні?

— Люди забагато читають «експертних» відгуків в інтернеті, де розходяться історії про страшні побічні ефекти від щеплень. Якщо щепитися від правця когось ще можна переконати, то грип став жертвою кризи довіри до вакцин. А даремно.

Я працюю у приймальному відділенні лондонської лікарні. Тут проблем з охочими щеплюватися немає. Люди добре розуміють ризик, довіряють державі та лікарям. І хоч вакцинація від грипу для більшості людей не є обов’язковою і безоплатною, рівень щеплень серед уразливих категорій населення дуже високий. Дітей, наприклад, вакцинують прямо в закладах освіти.

Чому важливо вакцинуватися під час війни?

— Люди з окупованих територій або постраждалі від воєнних дій стають більш уразливими до спалахів вакцинокерованих інфекцій. Додамо сюди і внутрішньо переміщених осіб, які можуть жити в гуртожитках та в неідеальних побутових умовах. Згадаємо торішні блекаути та холод у квартирах. Все це збільшує ризики спалахів грипу, тому так важливо захистити себе.

Кому слід щепитися в першу чергу?

— Про щеплення від грипу потрібно задуматися людям віком 60 років і старше, батькам дітей від шести місяців, тим, хто має хронічні захворювання (цукровий діабет, проблеми з серцем та дихальною системою), вагітним, працівникам сфери охорони здоров’я, освіти, послуг, транспорту, правоохоронцям, військовослужбовцям тощо.

Дітей важливо вакцинувати, тому що знаходження в організованих колективах підвищує ризик передачі інфекції та спалахів захворювання. До того ж діти можуть інфікувати дорослих з груп ризику, які важко хворіють, наприклад, літніх членів сім’ї.

Як діють вакцини?

— У відповідь на введену вакцину в організмі виробляються антитіла-захисники. Надалі при зіткненні з вірусом грипу наша імунна система вже знає, як його знищити, або значно полегшити перебіг захворювання. А ще вакцина від грипу захищає організм від деяких інших респіраторних вірусних інфекцій — спрацьовує так званий перехресний імунітет.

Сама вакцина проти грипу, до речі, щороку відрізняється за складом. Попередньо епідеміологи з усього світу обмінюються дослідженнями та визначають, які штами вірусу будуть активні наступного сезону, і Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оновлює свої рекомендації щодо складу вакцини.

Від яких штамів грипу захищають вакцини?

Цьогоріч в Україні очікуються наступні штами грипу:

грип A(H1N1), грип А (H3N2),

грип B (Austria), вірус B (Phuket).

Саме ці штами входять до складу чотиривалентних вакцин проти грипу, які використовуються в цьому епідсезоні.

Симптоми грипу

різке та суттєве підвищення температури,

підвищена чутливість до світла,

ломота в тілі,

головний та м’язовий біль,

сухий кашель.

Які є вакцини в Одесі і скільки вони коштують?

В одеських аптеках продаються дві вакцини для профілактики грипу:

Французька вакцина Ваксігрип Тетра містить інактивований спліт-вірус (зруйновані частинки вірусу) двох штамів групи A і двох штамів групи B. Ціни від 460 до 540 гривень за одну вакцину.

Вакцина Джісі флю від корейського виробника. Вона містить штами вірусів грипу зі зниженою активністю, які сприяють виробленню антитіл в організмі. Також захищає від двох штамів вірусів групи A і двох штамів групи B. Ціни в різних аптеках коливаються від 340 до 440 гривень.

Обидві вакцини сертифіковані, пройшли державний контроль і показали свою ефективність.

Щеплення проти грипу є рекомендованим, однак не входить до переліку безоплатних. Вакцинація безкоштовна тільки для медпрацівників.