Придбати проїзні квитки у міському транспорті Одеси можна через QR-код: подробиці

Сьогодні, 18 вересня, у міському електротранспорті Одеси запустили нову послугу. Одесити зможуть придбати проїзні квитки на міський транспорт онлайн.
Про це повідомили в КП “Одесміськелектротранс”.
Як розказали на підприємстві, придбати мобільний проїзний квиток на проїзд у міському транспорті Одеси можна через QR-код.
В “Одесміськелектротрансі” впевнені, що це – швидко, просто і вигідно.
Також під час сканування QR-коду у смартфоні з’являється можливість оплати як за разовий квиток, так і обрати та сплатити за проїзний на певний період часу.
У меню «Міський транспорт» в Приват24 у вкладці «Проїзні» відкрита можливість вибору та оплати необхідного проїзного: можна обрати за видом транспорту та періодом користування, –
пояснили в КП “Одесміськелектротранс”.
Такі квитки можна придбати на трамвай та/або тролейбус терміном на 7, 10, 15 або 90 діб.
При купівлі разового квитка онлайн він буде коштувати сім гривень, а при оплаті у кондуктора — вісім.
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Фото: КП “Одесміськелектротранс”.