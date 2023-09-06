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Одесити не оцінили заміну трамваїв на автобуси: причини

Одесити не оцінили заміну трамваїв на автобуси: причини

Вже сьогодні, 6 вересня, одесити змогли оцінити зручності пересування автобусом за маршрутом 5-го трамвая, оскільки трамвай не ходить через ремонтні роботи на трамвайних коліях біля кінотеатру “Родина”.

Окрім 5-го трамвая не ходять також трамваї №17 та 28.

Сьогодні міська влада маршрутом трамваїв № 5 і 17 запустила автобуси в режимі руху “маршрутне таксі”. Альтернативи 28-му трамвайному маршруту поки що немає.

Місцеві жителі виявилися не у захваті від такої заміни. Автобусний маршрут №5т не виправдав очікувань одеситів. Мало того, що маршрутка ходить лише раз на годину, то ще і її кінцева зупинка — залізничний вокзал.

А 5-й трамвай, нагадаємо, ходить до автовокзалу на вулиці Колонтаєвській.

Це не заміна транспорту, а знущання з людей. Причому незадоволені і пасажири, і водії маршрутки.

написала одеситка Ніна Зубкова, яка сьогодні встигла скористатися послугами автобуса.

Комментарий

За її словами, через такий графік найбільше дістається водіям маршруток.

Також на думку одеситів було б непогано, якби запустили на час ремонту трамвайних колій 5-й тролейбус хоча б до залізничного вокзалу.

Нагадаємо, за маршрутом трамвая №17 запустили автобусний маршрут № 18т «Куликове поле – 13 ст. В. Фонтану».

За маршрутом трамвая №5 запустили Автобусний маршрут № 5т “Аркадія — Залізничний вокзал”.

Також роботу міського громадського транспорту (автобусів) організовано з перевезенням усіх пільгових категорій пасажирів.

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