Завтра, 23 вересня, у трьох районах Одеси на увесь день відключать світло: адреси

У суботу, 23 вересня, в трьох районах Одеси з 05:00 до 18:00 години не буде світла. Це пов’язано з підготовкою Одеської ТЕЦ до осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляють в ДТЕК “Одеські електромережі”.

Планове відключення світла відбудеться на вимогу Одеської ТЕЦ, оскільки на ній будуть проводитись ремонтні роботи в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.

У повідомленні йдеться, що планове відключення відбудеться частково у Приморському, Хаджибейському та Пересипському районах міста.

Також у ДТЕК повідомили, що компанія забезпечить світлом від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, де це технічно можливо зробити.

У ДТЕК “Одеські електромережі” надали список адрес, де завтра не буде світла:

Центральний РЕМ:

2-й Західний пров. 2, 226;

3-й Західний пров.8, 10, 12, 255;

4-й Західний пров. 11, 13, 15;

Асташкіна вул. 21;

Базарна вул. 91, 93, 95, 120, 120/3;

Балківська вул. 1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/22, 7А, 8, 9, 10, 12Г, 14А, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 32А, 36/1, 36/4, 36/5, 38, 40;

Богдана Хмельницького вул. 1, 1/3, 1А, 3, 18;

Болгарська вул. 1;

Буніна вул. 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8, 19, 21;

Ватутіна вул.​1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

Велика Арнаутська вул. 2б;

Військовий Узвіз 1, 3, 6, 8, 14, 18;

Віце-адмірала Жукова пров. 2/6, 3/7, 4/23;

Воєнний узвіз. 3, 5/1, 6, 12, 13;

Воронцовський пров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Генерала Ватутіна вул. 4, 10/15, 17, 19, 21/12;

Гоголя вул. 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9;

Грецька вул. 5, 7, 11, 12, 14, 15, 15/7, 20, 22, 24;

Дворянська вул. 6, 7, 8, 12, 13, 13/15, 15, 15А, 15Б, 16, 16/31, 18, 20, 20/3, 21, 21/4, 22, 22/23, 25, 28, 30, 30/8, 31, 31/4, 33;

Деволанівський узвіз 1, 12, 1/17;

Дерибасівська вул. 1, 3, 5, 5/4, 9, 9,кв.12, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 19/5;

Дігтярна вул.​3, 6, 8, 10;

Єлісаветинська вул. 1, 2, 3, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 21А;

Жукова Віце-адмірала пров. 2, 4;

Канатна вул. 7, 9, 9/3, 10, 11, 11/9, 13, 13/1, 15, 16, 17, 17/20, 19, 19/21, 21;

Карантинний узвіз 1;

Катерининська вул. 1, 2, 4, 5, 5/8, 6, 7, 8/10, 9, 9/15, 17;

Катерининська пл. 1, 3, 4А, 5, 6, 6/8, 7, 8, 9;

Качинського Леха вул. 3, 4, 4А, 5, 7;

Кінна вул. 2/4, 6, 6/7, 8/10, 12, 14;

Книжковий пров. 17;

Князівська вул. 2, 3, 3/5, 4, 5, 6, 9, 10, 11;

Коблевська вул. 1, 2, 2/4, 3, 5, 6, 7, 7/9, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

Ковальська вул. 29, 31, 33, 40;

Комітетська вул. 1, 3А, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19;

Кузнечна вул.​55а;

Ланжеронівська вул. 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 24, 24/19, 24А;

Ланжеронівський узвіз 2;

Ломаний пров. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Ляпунова пров. 3, 4, 6, 7, 7/9, 8, 9, 12, 12/1;

М’ясоєдовська вул. 1, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34/36, 35, 37, 38, 45;

Мала Арнаутська вул. 82, 84, 86;

Маланова пров. 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/12;

Манежна вул. 2, 16, 16/10, 18, 18/1, 18/31, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 22, 22/35, 26, 26/3, 28, 30, 32, 32/30, 34, 34/5, 36, 36/14, 38;

Маразліївська вул. 10/1, 16/24, 20, 22, 24, 24/12, 26, 26/17, 28, 30, 30/15;

Маринеско узвіз 6, 6/8, 8, 10, 14, 16, 18;

Маріїнська вул. 6;

Матроський узвіз 3, 4, 4/6, 5, 6, 7, 8, 9, 9/15, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18;

Маяковського пров.​3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1;

Мечникова вул. 22, 24, 26, 26/5, 28, 30, 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116;

Миколи Воронова вул. 9А;

Миколи Гоголя вул.​4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 23;

Мітракова пров. 1А, 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 9Г, 10, 11, 13;

М’ясоєдовська вул. 4, 6/42, 8/26, 23, 29, 34/36, 35, 37/80;

Нахімова пров. 3;

Некрасова пров. 1, 2, 3, 4, 4/3а, 5, 6, 6/11, 7, 8, 8/10-14, 10;

Ніжинська вул. 11, 12, 12/14, 13, 15, 16, 16/33, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1, 30/8, 31, 32, 32/20, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 49/3, 51, 51/4, 53, 55;

Новосельського вул.​1, 1/7, 2, 8, 8/1, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 19а, 19В, 20, 21, 22, 23, 24, 24/4, 25, 27, 28, 28/17, 30, 32, 32/128, 32/52, 38, 40, 40/27, 42, 44, 64, 64А, 64Б, 65, 66, 67, 68,68/1,68/2, 70, 72, 78, 80;

Олександра Стурдзи пров. 6, 8;

Олександрівський просп. 34;

Ольгіївська вул. 2, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 31, 33, 37;

Ольгіївський узвіз 2, 3, 5, 7, 8А, 9, 10;

Пантелеймонівська вул. 72, 74, 99, 101, 128;

Пастера вул. 1/3, 2, 4, 8, 10, 10/9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 18/14, 19, 21, 22, 23, 23/13 а, 23А, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32/22, 34, 36, 38, 38/11а, 40, 42, 44, 44а, 46, 46а, 46-а, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

Пішонівська вул. 12/1;

Польська вул.​3/2, 4/1

Польський узвіз. 1, 3, 5, 6а, 7, 7/54, 9;

Преображенська вул. 2, 2а, 4, 6, 9А, 11, 11/31, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 30, 30/12, 32, 94;

Приморська вул. 1, 5А, 5б, 5, 14, 51, 53, 55, 57;

Приморський бульв.​1, 2, 10

Прохоровська вул. 1/3, 2, 2/4, 3, 3/5, 3А, 3Б, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г, 7;

Пушкінська вул. 2, 6, 6/1, 7, 7/2, 8, 8/13, 12, 12/6, 13, 13/1, 16, 16/8;

Рішельєвська вул. 4, 7, 7 кв.2;

Сабанєєв Міст вул. 1, 3, 5/7

Сабанський пров. 1, 2-4, 3;

Садиковська вул. 31;

Садова вул. 2, 5, 5А, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;

Садовий пров. 7, 7Е;

Серединський Сквер вул. 3, 3А

Середня вул. 1;

Сєченова вул.​3, 7, 9;

Сєченова пров. 5/7, 7, 9;

Скидановська вул. 3, 4, 5, 7, 7/11, 7-11, 8;

Соборна площа 2, 4, 6;

Софіївська вул. 1, 2Б, 3, 3/33, 4, 4/6, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 8/24, 9, 10, 10/6, 11, 13, 13/6, 14, 34;

Старопортофранківська вул. 12, 12/67, 21, 25, 28, 31, 33, 35, 39, 41, 44, 44А, 46, 46А, 81А, 133, 135, 135/1;

Старорізнична вул. 16/18, 20, 28, 35, 37;

Тираспольська вул. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 35;

Торгова вул. 17, 20, 28;

Успенська вул. 76, 78, 80, 113, 115/115, 115/117, 125;

Чайковського провулок 4, 4/1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15/17, 16, 18, 19;

Щіпний пров.​3, 4, 9;

Юрія Олеші вул. 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8, 8/8, 10, 10 кв.126а, 10/117, 10/92, 11, 11/9, 13, 13/8;

Північний РЕМ:

2-й Вапняний пров. 3, 4/6;

2-й Польовий пров. 5;

3-й Вапняний пров. 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 23;

3-й Східчастий пров.​4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37;

4-й Східчастий пров.​1, 29, 30, 30А, 31, 32;

7-й Наявний пров. 4А, 5, 5А;

Академіка Воробйова вул. 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 48А;

Андреєвського вул. 8, 16;

Вапняна вул. 45, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 69, 69А, 71, 73, 75, 77, 81;

Вапняне селище вул. 17, 22, 28, 32А, 34, 34А, 38, 40, 42, 44;

Вєтрогонова вул. 32, 32А, 33, 33А, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44;

Володимира Винниченка вул. 5, 5А, 6, 7, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31;

Гаріна вул. 24, 26, 27, 29, 29А, 29Б, 31, 33А, 33Б, 33В, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41А, 41Б;

Далекосхідна вул. 20, 21, 21А, 22, 22А, 22А корп.1, 23А, 23Б, 25, 26, 27, 27Б, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 33А, 33Б, 34, 35, 35Б, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 41А, 41В, 42, 43, 44, 46, 47А, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 60А, 60Б;

Івана Мазепи вул. 7, 9, 11;

Краснослобідський пров. 1, 3, 4, 5, 5/1, 5А, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14;

Крилова вул.​20, 20/1, 22, 22/1, 22А, 23, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 25А, 25А корп.1, 26, 26А, 27, 28, 30, 32, 32Б, 34, 36, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А, 52, 52А;

Левадна вул.​11;

Ломоносова вул. 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18Б, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 23, 24, 24А, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 29А, 29Б, 30, 31, 32, 32А, 33А, 33Б, 34, 35, 36А, 36Б, 37, 37А, 38, 39А, 39Б, 40А, 40Б, 41, 42, 42А, 44, 45, 45Б, 47А, 47Б, 48А, 48Б, 49А, 49Б, 50, 50А, 51, 52, 52А, 53, 53А, 53Б, 53В, 54, 54Б, 55, 56, 56А, 56Б, 56В, 58А, 58Б;

Матеріальний пров.​1А, 5, 8, 9, 11, 11Б, 12;

Матюшенка вул. 3, 4, 5А, 5Б, 6, 6Б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22;

Мацієвської вул. 41, 41А, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60А;

Миколи Плигуна пров. 5;

Молоді пл. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 19, 21;

Нерубайська вул. 29, 32, 33, 34, 34А, 36, 36А, 40, 42, 42А;

Нікитіна вул.​1А, 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 11, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87;

Одарія вул. 7, 16, 18, 20, 24;

От.Чепіги вул. 54;

Отамана Чепіги вул.​3, 5, 7, 9А, 9Б, 11, 13, 15;

Петра Івахненка вул.​ 4;

Праведників світу вул. 2, 2А, 3/5, 4, 6, 8, 10, 10/2, 14, 21, 23, 50/1, 52;

Приморська вул. 59;

Салтикова-Щедріна вул. 1, 5, 5Б;

Сашка Хорошенка вул. 7Б, 9, 11, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 20А, 21, 22, 23А, 24А, 24Б;

Слобідська вул. 30, 30А, 33, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 62, 62Б, 64, 65, 65А, 66, 68;

Слобідський узвіз 18, 18И, 19, 30;

Стельмаха вул. 46, 47, 48, 49;

Східчастий пров. 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5А, 5Б, 7, 7Б, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 11/1, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 23, 25, 27;

Училищна вул. 2, 4, 6;

Чорн.козацтва вул. 22;

Ширшова вул. 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19Б, 21, 23;

Ширяївський пров. 4, 12, 14, 16А, 16Б, 18, 20, 22, 26;

Щеголєва вул. 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8;

Яші Гордієнка вул. 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24Б, 25/27, 26, 28, 29, 30, 32, 32;

Чорноморського козацтва вул. 56, 58, 71, 73, 75, 79/81, 83, 85, 87, 89, 91, 93.

Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за цим посиланням.