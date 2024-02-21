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В Одесі виникли проблеми із довгими німецькими автобусами

В Одесі виникли проблеми із довгими німецькими автобусами

Здавалося, вже незабаром на одеські вулиці вийдуть комфортабельні 18-метрові автобуси, які подарувало нашому місту німецьке місто-побратим Регенсбург. Однак, як виявилося, муніципальна влада не має права випускати цей транспорт на міські маршрути та продавати на нього квитки. І зараз мерія шукає юридичне вирішення цієї проблеми.

Причину колізії, що склалася, пояснив сьогодні міський голова Геннадій Труханов на черговій сесії міськради.

Труханов розповів, що подаровані Регенсбургом автобуси ввезли в Україні як гуманітарну допомогу, що в даний час унеможливлює використання їх для комерційної діяльності.

«Ситуація складна для всієї України. Коли громади отримали гуманітарну допомогу у вигляді автобусів і коли ми отримали таку допомогу з Регенсбурга, її завезли як гуманітарну допомогу, яка сьогодні не просто ускладнює, а унеможливлює, щоб сьогодні вони працювали на маршрутах і ми брали плату за проїзд. Тому що це вже комерційна діяльність і ми не можемо на гуманітарній допомозі вести комерційну діяльність»,

– зазначив міський голова.

Крім того, за словами мера, виникла проблема з розмитненням транспорту, оскільки у подарованих Німеччин автобусів екологічний стандарт Євро-4 і такий транспорт не можна розмитнити, не переобладнавши двигун під екостандарт Євро-5, що діє.

За словами Труханова, з такою проблемою зіткнулася не лише Одеса, а й інші міста України. Нині це питання намагаються вирішити у міністерстві інфраструктури.

Ще на тему: Чому подаровані Одесі автобуси-велетні не возять пасажирів.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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