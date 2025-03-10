Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Річ у тім, що в лютому почалося від’єднання систем комунального підприємства «Одесміськелектротранс» від застосунку Transpod, за допомогою якого можна було відслідковувати рух міського транспорту в режимі онлайн, а також планувати свої поїздки в громадському транспорті та прокладати маршрути на карті.

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Це сталося через те, що Transpod – приватна компанія, яка не ділилася даними з іншими ресурсами, тому міський транспорт в Одесі не відображався в навігації Google.

Наразі одеський муніципалітет розробляє власний мобільний застосунок, який інтегруватиметься в сервіси на зразок Google Maps.

За словами Обухова, застосунок можуть запустити вже за два місяці, а зараз уже налагоджено передачу координат трамваїв, тролейбусів і навіть деяких маршруток у застосунок EasyWay.

«Поки триває налагодження інших додатків, можна користуватися EasyWay уже сьогодні», – повідомив депутат.