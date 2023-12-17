Нічна атака на Одещину: загинув 54-річний чоловік – прокуратура

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

За даними слідства, вночі 17 грудня російські агресори вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Внаслідок ворожої атаки загинув 54-річний чоловік, мешканець приватного будинку в Одеському районі. Будинок повністю зруйнований, почалася пожежа.

Вибуховий хвиля торкнулася і будинки, що стоять поруч – пошкоджені дахи, стіни, перекриття вікна і двері. Також зруйновано складське приміщення приватної спортивної установи (за інформацією соцмереж, постраждав ангар академічного веслування).

Наразі прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки супротивника.

Як повідомляло «Одеське життя», в ніч з 16 на 17 грудня 2023 року Рашісти знову атакували Одеський регіон ударними безпілотниками типу «Шахед». Ця атака стала вже третьою за тиждень.

За інформацією Повітряних Сил, сьогодні вночі сили оборони знищили на південному напрямку 16 «шахедів», зокрема 9 – на території Одеської області.

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