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Нічна атака на Одещину: загинув 54-річний чоловік – прокуратура

Нічна атака на Одещину: загинув 54-річний чоловік – прокуратура

Внаслідок ворожої атаки в ніч на неділю, 17 грудня 2023 року, загинув 54-річний мешканець Одеського району, а його будинок повністю зруйновано. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

За даними слідства, вночі 17 грудня російські агресори вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Внаслідок ворожої атаки загинув 54-річний чоловік, мешканець приватного будинку в Одеському районі. Будинок повністю зруйнований, почалася пожежа.

Последствия ночной атаки на Одесский район

Атака шахедами Одесской области: разрушен дом

Вибуховий хвиля торкнулася і будинки, що стоять поруч – пошкоджені дахи, стіни, перекриття вікна і двері. Також зруйновано складське приміщення приватної спортивної установи (за інформацією соцмереж, постраждав ангар академічного веслування).

Одесский район, последствия ночной атаки 17 декабря

"Шахеды" повредили дома в Одесском районе

Наразі прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки супротивника.

Последствия атаки дронами 17 декабря, Одесский район

Последствия дроновой атаки в Одесском районе, 17 декабря 2023

Як повідомляло «Одеське життя», в ніч з 16 на 17 грудня 2023 року Рашісти знову атакували Одеський регіон ударними безпілотниками типу «Шахед». Ця атака стала вже третьою за тиждень.

За інформацією Повітряних Сил, сьогодні вночі сили оборони знищили на південному напрямку 16 «шахедів», зокрема 9 – на території Одеської області.

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