Ночная атака на Одесчину: погиб 54-летний мужчина – прокуратура

Об этом сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, ночью 17 декабря российские агрессоры в очередной раз атаковали Одесщину ударными беспилотниками типа «Shahed-136/131».

В результате вражеской атаки погиб 54-летний мужчина, житель частного дома в Одесском районе. Дом полностью разрушен, начался пожар.

Взрывной волна затронула и стоящие рядом дома – повреждены крыши, стены, перекрытия окна и двери. Также разрушено складское помещение частного спортивного учреждения (по информации соцсетей, пострадал ангар академической гребли).

В настоящее время прокуроры совместно с другими правоохранителями документируют последствия атаки противника.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь с 16 на 17 декабря 2023 года рашисты вновь атаковали Одесский регион ударными беспилотниками типа «Шахед». Эта атака стала уже третьей за неделю.

По информации Воздушных Сил, сегодня ночью силы обороны уничтожили на южном направлении 16 «шахедов», в том числе 9 – на территории Одесской области.

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