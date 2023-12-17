Новости Одессы и Одесской области

Ночная атака на Одесчину: погиб 54-летний мужчина – прокуратура

Ночная атака на Одесчину: погиб 54-летний мужчина – прокуратура

В результате вражеской атаки в ночь на воскресенье, 17 декабря 2023 года, погиб 54-летний житель Одесского района, а его дом полностью разрушен. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, ночью 17 декабря российские агрессоры в очередной раз атаковали Одесщину ударными беспилотниками типа «Shahed-136/131».

В результате вражеской атаки погиб 54-летний мужчина, житель частного дома в Одесском районе. Дом полностью разрушен, начался пожар.

Последствия ночной атаки на Одесский район

Атака шахедами Одесской области: разрушен дом

Взрывной волна затронула и стоящие рядом дома – повреждены крыши, стены, перекрытия окна и двери. Также разрушено складское помещение частного спортивного учреждения (по информации соцсетей, пострадал ангар академической гребли).

Одесский район, последствия ночной атаки 17 декабря

"Шахеды" повредили дома в Одесском районе

В настоящее время прокуроры совместно с другими правоохранителями документируют последствия атаки противника.

Последствия атаки дронами 17 декабря, Одесский район

Последствия дроновой атаки в Одесском районе, 17 декабря 2023

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь с 16 на 17 декабря 2023 года рашисты вновь атаковали Одесский регион ударными беспилотниками типа «Шахед». Эта атака стала уже третьей за неделю.

По информации Воздушных Сил, сегодня ночью силы обороны уничтожили на южном направлении 16 «шахедов», в том числе 9 – на территории Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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