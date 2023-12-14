Вночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одеси: наслідки (фоторепортаж)

Починаючи з вечора 13 грудня до глибокої ночі, ворог тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак і паралельно завдав ракетного удару.

Внаслідок ворожої атаки на Одещині поранення отримали 11 місцевих жителів, серед них троє дітей, 12-річна дівчинка та двоє 8-річних хлопчиків. Дітей та двох дорослих з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

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Внаслідок російських обстрілів пошкодження отримали понад 10 будинків, на прибудинковій території вщент згоріли два автомобілі. Вирішується питання з тимчасовим розселенням одеситів, чиє житло постраждало внаслідок атаки.

Також через атаку на припортову інфраструктуру Подунав’я пошкоджено зерносховища.

Фіксація пошкоджень продовжується, повний список руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Одеська обласна та Ізмаїльська окружна прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).