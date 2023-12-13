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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одеси: наслідки (фоторепортаж)

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одеси: наслідки (фоторепортаж)

Пізно увечері, 12 грудня, росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе з окупованого Криму. Атаки були спрямовані на цивільну інфраструктуру – зруйнували авторемонтне підприємство. 

Протягом двох годин мешканці Одеси та передмістя чули вибухи – ППО відбивали атаку російських “шахедів”.

Роботу мисливцям за дронами ускладнювала погода – під прикриттям густого туману дрони заходили на удар з акваторії Чорного моря та з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини.

Прилет. Ангар
Прилет. Ангар
Прилет. Ангар
Прилет. Ангар

Сили протиповітряної оборони збили усі 9 БпЛА типу “Shahed-131/136”. Але один зі збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Там спалахнула пожежа. Вогнеборці її швидко приборкали.

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Прилет. Ангар

Але наслідки все одно не втішні. Постраждало двоє цивільних співробітників підприємства. Вони отримали переломи та опіки. Один у стані середньої важкості, інший у важкому стані шпиталізовані до медзакладів, де отримують усю необхідну допомогу.

Прилет. Ангар
Прилет. Ангар
Прилет. Ангар

Що стосується підприємства, то зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, 3 – вигоріли вщент.

Прилет. Ангар
Прилет. Ангар

Також пошкоджень від уламків дрона зазнала одна з будівель припортової інфраструктури в Одеському районі. Люди не постраждали.

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