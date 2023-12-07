Вночі ворог атакував порт Одещини: є влучення

Військовий експерт розповів про важливість оборони Одеси Ситуація на фронтах залишається дуже складною – російські загарбники не залишають спроб захопити нові території України. Захист морських коридорів та одеських портів – ключове завдання на цю зиму. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Під Бахмутом загинув солдат із Одеської області Захищаючи Україну від ворога, під час боїв на Бахмутському напрямку загинув солдат Качур Олександр Григорович. Йому був 51 рік. Прощання з Героєм пройде завтра, 7 грудня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Б’ємо окупантів і ставимо рекорди: незвичайні досягнення ЗСУ за два роки війни Щодня на полі бою Збройні сили України роблять неможливе можливим. Причому за два роки повномасштабної війни наші герої побили чимало світових та особистих рекордів. У День ЗСУ «Одеське життя» розповідає про найгучніші з них. Однак знайте, що цей список постійно поповнюється. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 651-й: українські військові збили російський бомбардувальник поблизу Зміїного Розпочалася 651-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 41 із 50 “шахедів”. Російський бомбардувальник Су-24М вдалося збити, коли ворог намагався завдати ракетного удару на південь Одеської області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ