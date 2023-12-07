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Вночі ворог атакував порт Одещини: є влучення

Вночі ворог атакував порт Одещини: є влучення

У ніч проти 7 грудня ворог протягом майже двох годин атакував ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Сили ППО збили переважну кількість “шахедів”, проте є влучення.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, росіяни прицільно атакували припортову інфраструктуру Подунав’я: пошкоджено складські приміщення, елеватор та вантажівки. На місці сталася пожежа, яку загасили співробітники ДСНС.

Загинув водій однієї з фур.

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Сили оборони Півдня повідомляють, що ворог кількома хвилями ударних дронів атакував південні регіони.
Направивши БпЛА типу “Shahed-131/136” із тимчасово окупованого Криму через лівобережну Херсонщину, намагався обійти системи ППО, але на Миколаївщині 3 дрони-камікадзе були знищені.

Наступною хвилею ворог атакував Одещину. Направивши дрони припортовою інфраструктурою Подунав’я росіяни знову використовували особливості ландшафту та близькість державного кордону.

Силами протиповітряної оборони знищено 11 БПЛА “Shahed-131/136”.

У повітряних силах уточнили, що основні напрямки удару під час нічної тривоги – Хмельниччина та Одещина. Загалом у ніч проти 7 грудня над Україною збито 15 із 18 російських дронів.

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