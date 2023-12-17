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Подробиці атаки на Одесу та область: є загиблі, зруйновані та спалені будинки (фото, відео)

Подробиці атаки на Одесу та область: є загиблі, зруйновані та спалені будинки (фото, відео)

У ніч із 16 на 17 грудня 2023 року російські агресори знову атакували Одеський регіон ударними безпілотниками типу “Шахед”. І хоча більшість із них збили, вже відомо про один загиблий і три зруйновані будинки.

Ця атака ударних дронів-камікадзе була третьою за рахунком цього тижня. І, на жаль, під час неї загинула людина.

Подробиці повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У своєму телеграм-каналі він написав, що сили протиповітряної оборони на Одещині збили 9 БпЛА типу “Shahed-136”.

Але один із збитих безпілотників впав у житловий квартал в Одеському районі і вибухнув. Були пошкоджені та спалахнули житлові будинки та склад приватної спортивної установи.

рятувальник гасить пожежу після атаки безпілотників
Внаслідок вибуху російського дрону типу Шахед у ніч з 16 на 17 грудня, під Одесою було зруйновано 3 будинки, виникла пожежа.

Рятувальники оперативно загасили пожежу. В одному з будинків було виявлено загиблого місцевого жителя.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

В обласній службі порятунку уточнили, що зруйновано 3 одноповерхові будинки, 2 з яких горіли. На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилося 4 години.

Крім будинків постраждав ангар, в якому був склад приватного спортивного закладу. Він також був зруйнований вибухом, після чого спалахнув.

зруйнований ангар
Крім будинків постраждав ангар, в якому був склад приватної спортивної установи.

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям поблизу розташованих будинків, частина з яких також отримали пошкодження.

Боролися з вогнем і надавали допомогу людям 10 одиниць спецтехніки та 53 рятувальники.

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