«Ні безглуздим тендерам»: одесити знову збиралися на Думській (фото, відео)

ВІЛ не вирок: що вам треба знати про хворобу, аби захистити своє життя? За даними Центру громадського здоров’я, близько 257 000 людей в Україні живе з ВІЛ, а Одеський регіон тривалий час займає перше місце за рівнем захворюваності. На жаль, 30% інфікованих навіть не знають про свій ВІЛ-статус, тому так важливе робити швидкі тести на виявлення цієї хвороби. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеса на війні: питання до Пушкіна (фоторепортаж) «Одеса на війні: питання до Пушкіна» — таку назву мав круглий стіл, що відбувся у Медіа центрі Україна – Одеса. Чотири спікери малу нагоду висловити свою думку у відповідь на питання: «Що треба (якщо треба) робити із пам’ятником поету в центрі Одеси». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ