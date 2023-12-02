«Ні безглуздим тендерам»: одесити знову збиралися на Думській (фото, відео)

Вже більше трьох місяців одесити щосуботи збираються «на каву» біля будівлі мерії на Думській площі. Вони виступають проти сумнівних тендерів місцевої влади та наполегливо закликають мiсцеву владу спрямувати кошти на допомогу ЗСУ.
Сьогоднішня субота, 2 грудня, також не стала винятком. І вже за традицією на заході побував і наш кореспондент.
Акція розпочалася з хвилини мовчання щодо загиблих захисників:
Варто зазначити, що сьогодні людей було набагато менше, ніж на попередніх акціях, але, як зазначили учасники акції, протестувальників чула муніципальна варта, представники якої були поруч.
Люди скандували «Тендер геть!», «Влада, почуй громаду», «Ні безглуздим тендерам» та «Слава ЗСУ!»
Раніше акція протесту біля одеської мерії відбулася у суботу 25 листопада.
А 11 листопада захід трохи змінив формат.
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