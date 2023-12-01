На Одещині за 58 мільйонів відремонтують дорогу між селами

Южненська громада оголосила тендер на ремонт 30 км дороги між селами Любопіль та Кошари. Підряднику, який виконає роботи, із місцевого бюджету готові заплатити 58 мільйонів гривень.
Інформація про тендер опублікована на порталі електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником виступило Управління капітального будівництва Південної міської ради Одеського району Одеської області. Вартість робіт 58 мільйонів 21 тисяча 820 грн.
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У тендерній документації зазначається, що планується повна реставрація дорожнього покриття на вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль.
Підрядник повинен:
- зняти старе покриття;
- укласти піщано-щебеневу основу;
- закатати все в новий асфальт;
- облаштувати тротуари;
- зробити освітлення;
- поставити дорожні знаки;
- узбіччя;
- сміття.
Подання тендерних пропозицій триватиме до 6 грудня.
Роботи планується виконати до 31 серпня 2024 року.
Нагадаємо, на Одещині вже втретє з початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту через канал Кофа між Килією та Ізмаїлом. Ремонт подорожчав на 50 мільйонів і тепер коштує 213 млн. гривень.