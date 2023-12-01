На Одещині за 58 мільйонів відремонтують дорогу між селами

Свято наближається: на Одещині оголосили “солодкі” тендери на мільйони Напередодні новорічних свят на Одещині вирішили витратити великі суми бюджетних грошей на закупівлю солодощів. Так, сільрада Візирки в Одеському районі планує витратити на шоколад та цукерки майже 800 тисяч грн, а міськрада Ізмаїла – понад 1,1 мільйона грн. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеський політех хочуть відремонтувати за 32 мільйони Одеський політехнічний університет, який постраждав від ворожого обстрілу, шукає підрядника для капітального ремонту будівлі. На роботи витратить майже 32 мільйони гривень. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ