На Думській площі в Одесі відбувається чергова «зустріч на каві» – сьогодні у новому форматі (фоторепортаж)

Нагадаємо, з серпня одесити щосуботи влаштовують акції протесту біля міськради, щоб дати зрозуміти владі: багатомільйонні закупівлі на ремонти та озеленення недоречні у дні війни, коли цих коштів потребує наша армія.

На заході є і наш кореспондент.

На сходах біля входу до мерії поставили коробки з листівками, в яких запрошують одеситів на акцію:

Зазначимо, що сьогодні «Зустріч на каві» відбувається у новому форматі. Також зазначимо, що учасників цього дня менше ніж раніше.

ОНОВЛЕНО:

До учасників заходу звернулася організатор акції, відома волонтерка Катерина Ножевнікова. Вона розповіла про відомий їй стан видатків коштів місцевих бюджетів і про перепони, що їй ставлять, а також попросила допомоги зі збору інформації про неадекватні витрати бюджетів.

Як зазначила Ножевнікова, є люди, які вдають, що їхня війна не стосується. Водночас, за її словами, чим більше людей візьмуть участь у такому заході, тим більше це приверне увагу.

«Попри всi розчарування, ми повинні робити хоча б те, що можемо… Два тижні тому було оприлюднено місце, куди можна подавати скарги про витрати на менш важливі потреби, ніж фронт. За цей час подали дві скарги. Наша пасивність дає можливість витрачати гроші безглуздо», – каже волонтерка.

Вона також наголосила, що для кожного з нас важливо щось зробити для покращення ситуації.

«Влада вміє «пояснити» будь-які тендери. А початок – у центральній владі. Ми не можемо поїхати до Києва. Тому приходимо на Думську», – закликає городян організатор акції.

Нагадаємо, раніше одесити збиралися на акцію протесту на Думській площі у суботу, 4 листопада.

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