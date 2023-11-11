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На Думській площі в Одесі відбувається чергова «зустріч на каві» – сьогодні у новому форматі (фоторепортаж)

На Думській площі в Одесі відбувається чергова «зустріч на каві» – сьогодні у новому форматі (фоторепортаж)

Сьогодні, у суботу, 11 листопада 2023 року, біля будівлі одеської мерії на Думській площі знову зібралися городяни. Вони вкотре зібралися на акцію «Кава на Думській». Цього разу захід було вирішено провести у новому форматі.

Нагадаємо, з серпня одесити щосуботи влаштовують акції протесту біля міськради, щоб дати зрозуміти владі: багатомільйонні закупівлі на ремонти та озеленення недоречні у дні війни, коли цих коштів потребує наша армія.

На заході є і наш кореспондент.

Акція 11 листопада 2023-2

Акція 11 листопада 2023-3

На сходах біля входу до мерії поставили коробки з листівками, в яких запрошують одеситів на акцію:

Листівка

Зазначимо, що сьогодні «Зустріч на каві» відбувається у новому форматі. Також зазначимо, що учасників цього дня менше ніж раніше.

Акція 11 листопада 2023-4

Акція 11 листопада 2023-5

ОНОВЛЕНО:

До учасників заходу звернулася організатор акції, відома волонтерка Катерина Ножевнікова. Вона розповіла про відомий їй стан видатків коштів місцевих бюджетів і про перепони, що їй ставлять, а також попросила допомоги зі збору інформації про неадекватні витрати бюджетів.

Екатерина Ножевникова

До учасників акції звернулася волонтер Катерина Ножевнікова

Як зазначила Ножевнікова, є люди, які вдають, що їхня війна не стосується. Водночас, за її словами, чим більше людей візьмуть участь у такому заході, тим більше це приверне увагу.

«Попри всi розчарування, ми повинні робити хоча б те, що можемо… Два тижні тому було оприлюднено місце, куди можна подавати скарги про витрати на менш важливі потреби, ніж фронт. За цей час подали дві скарги. Наша пасивність дає можливість витрачати гроші безглуздо», – каже волонтерка.

Вона також наголосила, що для кожного з нас важливо щось зробити для покращення ситуації.

«Влада вміє «пояснити» будь-які тендери. А початок – у центральній владі. Ми не можемо поїхати до Києва. Тому приходимо на Думську», – закликає городян організатор акції.

Нагадаємо, раніше одесити збиралися на акцію протесту на Думській площі у суботу, 4 листопада.

Читайте також: Одеський протест: перемога чи поразка — чого здобули протестувальники.

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